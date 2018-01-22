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Эканоміка

Инфляция в 2-3% в Беларуси будет не раньше 2020 года

Инфляция на уровне 2-3% может быть в Беларуси в 2020-2021 годах, заявил министр экономики Беларуси Владимир Зиновский в эфире телеканала "Беларусь 1".
11:38 22 студзеня 2018
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Фото: БЕЛТА

По его словам, именно такой должна быть идеальная инфляция, соответствующая мировому тренду.

Достижение такого уровня позволит еще больше снизить ставку рефинансирования и проценты по кредитам, отметил министр.

Владимир Зимовский подчеркнул, что белорусские власти «просто обязаны» выйти на такой уровень инфляции в 2020-2021 годах. «У нас просто другого пути нет», — заявил он.

При этом глава минэкономики добавил, что с учетом тренда на уменьшение инфляции за последние три года, такие показатели «вполне под силу нашему государству».

Крынiца: "Телеграф"
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