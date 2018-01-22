Инфляция в 2-3% в Беларуси будет не раньше 2020 года

По его словам, именно такой должна быть идеальная инфляция, соответствующая мировому тренду.

Достижение такого уровня позволит еще больше снизить ставку рефинансирования и проценты по кредитам, отметил министр.

Владимир Зимовский подчеркнул, что белорусские власти «просто обязаны» выйти на такой уровень инфляции в 2020-2021 годах. «У нас просто другого пути нет», — заявил он.

При этом глава минэкономики добавил, что с учетом тренда на уменьшение инфляции за последние три года, такие показатели «вполне под силу нашему государству».