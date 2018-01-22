Банки будут конкурировать за рубли населения

Между белорусскими банками разгорается конкуренция за рубли населения. Кредитные организации столкнулись с дефицитом ликвидности, и в этих условиях готовы переплачивать, чтобы привлечь народные сбережения. Все эти изменения происходят под чутким руководством Нацбанка, который добивается дедолларизации депозитных портфелей банков.

Борьба за рубли будет обостряться

До декабря 2017 года все процентные ставки по вкладам населения административно определялись рекомендательными письмами Нацбанка. Однако в конце прошлого года регулятор разослал коммерческим банкам новые вводные и отменил максимально возможный уровень ставок по рублевым депозитам, которые население размещает на срок более года.

Что в связи с этим изменилось? Если в декабре прошлого года банки могли установить максимальную ставку по длинным рублевым вкладам на уровне 10,8% годовых (то есть 0,9 ставки по кредитам овернайт), то теперь банки могут предложить по таким депозитам любую доходность.

Первым новыми правилами воспользовался «Белгазпромбанк», который в январе 2018-го предложил населению новый рублевый вклад по ставке 13% со сроком размещения 13 месяцев. Другие банки, считают участники рынка, также станут со временем повышать ставки по долгосрочным рублевым депозитам.

«Избыточная рублевая ликвидность ушла из системы, банки по рублям сейчас в нулевой позиции или даже испытывают нехватку рублей. Поэтому борьба за рубли будет обостряться», — рассказал БелаПАН собеседник в банковских кругах.

Он обратил внимание, что в прошлом году Нацбанк с целью снижения привлекательности валютных депозитов более чем в два раза увеличил норматив отчислений банков в фонд обязательных резервов по средствам, привлеченным в иностранной валюте. Поскольку такие отчисления банки обязаны делать в нацвалюте, то значительная часть рублевой ликвидности из банковской системы ушла.

С другой стороны, на банки накладывается эффект переворачивания валютных кредитов в рублевые.

«Заемщики в условиях снижениях процентных ставок по кредитам меняют валюту привлеченных заимствований. Кроме этого, растет потребительское кредитование населения в нацвалюте. Поэтому банки заинтересованы сегодня в привлечении рублевых вкладов населения и будут повышать ставки по ним», — прогнозирует член правления одного из банков.

Представители банковского сектора предполагают, что максимальные ставки по длинным рублевым вкладам, которые до недавнего времени находились в районе 10% годовых, могут заметно подрасти.

«Маржинальность потребительского кредитования позволяет банкам несколько поднять процентные ставки по долгосрочным депозитам с целью повышения их привлекательности. Поэтому ставки по таким вкладам могут сформироваться в скором времени в районе 13-15% годовых», — предполагает эксперт БелаПАН в банковских кругах.

Необходимое «зло»

За 2017 год срочные рублевые вклады населения, отмечают банкиры, выросли примерно на величину начисленных процентов по депозитам до 3,3 млрд рублей на 1 января 2018 года.

В то же время срочные валютные депозиты населения постоянно сокращались и уменьшились за год, несмотря на начисленные проценты, на 309,3 млн долларов или на 4,4% (до 6,7 млрд долларов на 1 января 2018 года).

Средняя ставка по новым срочным рублевым вкладам на срок до года снизилась за 2017-й с 12,4% до 6,7% годовых, по рублевым депозитам на срок свыше года — с 17,1% до 10,3%. В то же время средняя ставка по новым срочным валютным вкладам на срок до года уменьшилась с 1,7% до 1,3%, на срок свыше года — с 2,7% до 2,2% годовых.

«Динамика вкладов населения и ставок по ним в 2018-м будет зависеть от конъюнктуры на внутреннем и внешнем рынке, а именно от доходов населения и ситуации на валютном рынке России, который непосредственно влияет на обменный курс белорусского рубля», — говорит аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

Согласно базовому сценарию, которого придерживаются эксперты, рублевые вклады в 2018 году будут более привлекательными по сравнению с валютными депозитами.

«Если не возникнет драматических событий с обменным курсом белорусского рубля, на динамику которого сильно влияет ситуация на валютном рынке России, рублевые вклады за счет более высокой доходности будут гораздо интереснее, чем валютные», — полагает академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова.

По мнению экспертов, действия Нацбанка, который провоцирует дефицит рублевой ликвидности и тем самым подталкивает банки повышать ставки по рублевым вкладам, приведут к повышению привлекательности в глазах населения депозитов в нацвалюте.

«В этом году, вероятнее всего, мы увидим дальнейшее увеличение спреда между ставками по рублевым и валютным депозитам, в результате чего вкладчики будут предпочитать хранить сбережения в банках в национальной валюте», — прогнозирует Александр Муха.

Эксперты считают, что Нацбанк, административно управляя процентными ставками на денежном рынке, тем самым пытается стимулировать дедолларизацию пассивов банков и приток долгосрочных ресурсов в кредитные организации. Ведь теперь коммерческие банки могут повысить доходность по рублевым депозитам со сроком размещения более года.

«В интересах Нацбанка приучить население к долгосрочным рублевым сбережениям, чтобы у банков были долгосрочные ресурсы для инвестирования в экономику. Поэтому административные меры на рынке вкладов, направленные на повышение привлекательности долгосрочных рублевых сбережений, — необходимое «зло» (вмешательство в рынок) с точки зрения Нацбанка», — резюмировала Катерина Борнукова.