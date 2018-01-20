Спортсменам и тренерам повысили зарплаты

Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 18 января 2018 года №42.

«Указанные меры в целом позволят повысить уровень заработной платы спортсменам, тренерам и иным специалистам национальных команд Республики Беларусь по видам спорта в среднем на 80 процентов или на 490,76 рубля в месяц», — сообщила пресс-служба правительства.

Конкретный размер повышения тарифных ставок (окладов) устанавливается Министерством спорта и туризма.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.