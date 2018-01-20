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Грамадства

Спортсменам и тренерам повысили зарплаты

В Беларуси увеличен размер повышения тарифной ставки (оклада) в среднем с 85 до 300 процентов спортсменам, тренерам и иным специалистам национальных команд по видам спорта.
13:15 20 студзеня 2018
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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 18 января 2018 года №42.

«Указанные меры в целом позволят повысить уровень заработной платы спортсменам, тренерам и иным специалистам национальных команд Республики Беларусь по видам спорта в среднем на 80 процентов или на 490,76 рубля в месяц», —  сообщила пресс-служба правительства.

Конкретный размер повышения тарифных ставок (окладов) устанавливается Министерством спорта и туризма.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 

Крынiца: Народная Воля
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