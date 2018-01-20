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У свеце

Работа госучреждений США приостановилась. Что это значит?

Работа федеральных ведомств США приостановлена, так как демократам и республиканцам в Конгрессе не удалось согласовать их бюджет до середины февраля.
12:05 20 студзеня 2018
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Памер шрыфта
GETTY IMAGES

Соответствующий законопроект успешно прошел Палату представителей, однако был отклонен Сенатом.

Работа госучреждений остановилась в полночь на 20 января по североамериканскому восточному времени (восемь утра по Москве) и не возобновится до тех пор, пока двум партиям не удастся достичь компромисса, сообщает BBC.

«Выглядит нехорошо для наших великих обороны и безопасности на очень опасной Южной границе», — написал президент США Дональд Трамп у себя в твиттере.

Закрытие правительства или «шатдаун» означает прекращение работы всех госучреждений, кроме экстренных служб: национальной безопасности, почты, контроля за воздушным пространством, медицинских стационаров, скорой помощи, помощи при стихийных бедствиях, тюрем и электроэнергетики.

Тысячи работников закрытых учреждений отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Согласование бюджета уперлось в требование Демократической партии защитить от депорации 700 тысяч нелегальных иммигрантов, оказавшихся на территории США.

В последний раз шатдаун произошел в 2013 году при Бараке Обаме. Тогда госучреждения не работали 16 дней.

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