«Хочешь разорить государство — дай волю архитекторам!»

— В начале 90-х годов ЮНЕСКО рассматривал вопрос о присвоении звания памятника мирового наследия проспекту Независимости (ранее этот проспект назывался именем Франциска Скорины), — говорит Геннадий Дулевич. — В то время я являлся делегированным архитектором ЮНЕСКО в Беларуси и России по программам «ЮНЕСКО—Чернобыль». Моим куратором был координатор программ архитектор Роман фон Зесло. Он предложил мне сделать фотосъемку проспекта c моей точки зрения – так, как я вижу заметные архитектурные объекты в прямом смысле слова, от Академии наук до Дома Правительства, от Лангбарда до Лангбарда.

Архитекторы ЮНЕСКО Роман фон Зесло, Лефевр, Вельмино, Лаплан неоднократно посещали Минск, а значит, все объекты знали хорошо. Мои фотографии им понравились. Поинтересовался судьбой проекта я лишь спустя два года, ведь если бы все прошло успешно, то о нем уже бы знали все и везде. Роман фон Зесло достал стопку моих фотографий вместе с другими фотографиями – мол, найди сто отличий. Ну вот, например, перекресток улицы Ленина и проспекта, где все видовые точки закрыты этими «жабами» – переходами под проспектом. Мне кажется, в этом смысле наиболее удачно сделан переход на «Октябрьской» через здание. А эти «жабы» , мягко говоря, далеко не самый удачный вариант с точки зрения архитектуры. Выглядят ужасно.

Переход на Октябрьской, фото с сайта minsk.nemiga.info

Например, в Париже сделаны ажурные крышки над подземными переходами, они продуманы до мелочей! У нас все иначе.

Другие негативные точки Минска: сквер на улице Ленина, благоустройство около 1-й областной клиники и другие. Эти творения зачеркнули Лангбарда, Короля, Заборского и других. Надеюсь, не навсегда. Это был, пожалуй, первый пример, когда я увидел безответственное отношение моих некоторых коллег к творчеству.

Сквер на ул. Ленина, фото yandex.by

Нет, они вроде бы хорошие, просто заменили лозунг Георгия Заборского «Линия, живи!» на лозунг «Что хочу, то и делаю!». А что же согласующие организации, почему молчит Союз архитекторов?

Возьмем, например, микрорайон «Каменная горка». Это надо же так людей не любить! Дом на доме! Это даже не тары для жилья, а значительно хуже – каменные мешки. Причем настроены так плотно, что если снегом все завалит, спецтранспорту будет весьма непросто проехать!

Одним словом, очень сильно это творение отстало от микрорайона «Зеленый луг» архитектора Левина, где панельные дома размещены в гармонии с ландшафтом.

Зеленый луг, фото с Wikipedia.org

Здание «Национального Олимпийского Комитета» — это не архитектура, а елочная игрушка. Кто-нибудь анализировал отношение общей площади к рабочей, и сколько денег пущено фактически на ветер! Так называемый вестибюль «Бизнес-центра» НОКа начинается с буфетика. Так даже буфеты железнодорожных вокзалов районных центров шикарнее! А где там лифты? До них как до канадской границы!

НОК, фото с сайта mst.by

Выходишь из «Бизнес-центра» в сторону проспекта Победителей, а гранитное мощение ведет к бордюрному камню проезжей части проспекта, и люди дорожки по газону сами протоптали…

На проспекте Машерова есть здание, которое проектировалось для «Беларуськалия», к нему еще кристалл прилеплен нескромный. Хороший, кстати, радиатор для проспекта. Зашли мы как-то с коллегой вовнутрь — ни формы, ни функции… Уважаю своих коллег, но, на мой взгляд, это совершенно не то здание, которым надо гордиться! Уродливая архитектура, на мой взгляд…

Канцлер Бисмарк когда-то изрек: «Хочешь разорить государство, дай волю архитекторам». Это касается, безусловно, не всех. Но для нас, кажется, этот тезис сейчас как никогда актуален…