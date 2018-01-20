Дважды кандидат!

Любопытно то, что это шестые местные выборы, в которых Иван Крук принимает участие. Пять предыдущих кампаний Круку не удавалось даже зарегистрироваться кандидатом. Как утверждает он сам, «Островецкая районная избирательная комиссия под различными немотивированными предлогами отказывала в регистрации». Сейчас, по словам Ивана Крука, в избиркоме не возникло никаких вопросов по поводу достоверности собранных активистов и его командой подписей за выдвижение кандидатов в депутаты. Возможно потому, что политик с каждого избирателя, подписавшегося за него, брал расписку.

— В нашем районе 26 избирательных округов, — рассказывает Иван Крук об особенностях этой избирательной кампании в Островецком районе. – И только в моем Центральном избирательном округе № 1 будет два кандидата – я и нынешний депутат Островецкого районного Совета Тамара Котяк. Во всех остальных 25 округах зарегистрировано по одному (!) кандидату, почти все они — депутаты прежнего созыва и переизбираются на второй срок. О чем это говорит? О том, что в выборы в нашей стране – это имитация с давно известными результатами, что депутатов у нас не выбирают, а назначают. Поэтому люди и голосовать не хотят, и бороться за депутатский мандат тоже не хотят. Хотя при нынешней либерализации может случиться все, что угодно. В Палате представителей мы же имеем Анна Канопацкую и Алену Анисим. Может, власти наконец-то поняли, что без оппозиции государство погибнет. Думаю, что и после местных выборов, в некоторых районных советах появятся представители демократических сил .

Что касается выборов депутатов в Гродненский областной Совет, то и тут Иван Крук добавил интриги. Если бы не он, то альтернативы у избирателей Островца не было бы. Дело в том, что документы на регистрацию кандидатами в Островецкий избирательный округ №47 подали только два человека – Иван Крук от партии ОГП и начальник Островецкого районного лесничества Григорий Долгий. Обоих избирком зарегистрировал. 19 января кандидаты получили удостоверения и могут начинать предвыборную агитацию.