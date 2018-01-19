За спасибо или за деньги?

«На прием приглашены представители СМИ и творческой интеллигенции – успешные, красивые, одухотворенные люди», – сообщила президентская пресс-служба. В числе гостей оказались некоторые спортсмены, а также хорошо известные представители российского шоу-бизнеса. Например, белорусский танцор, хореограф Роман Ковалев выложил фотографию вместе с певцом Николаем Басковым и российской телеведущей, фотомоделью и послом чемпионата мира по футболу 2018 года Викторией Лопыревой. Если кто не знает, то летом минувшего года Басков и Лопырева объявили о своей скорой свадьбе. В свидетели они пригласили главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Артистка Государственного академического ансамбля танца Беларуси Инна Жук выложила красивое фото с певицей Таисией Повалий. Белорусская гимнастка, дважды...