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За спасибо или за деньги?

Народная Воля
Марина Коктыш
Как известно, глава государства провел официальный прием по случаю Старого Нового года, во время которого вручил государственные награды представителям различных сфер деятельности.
9:42 19 студзеня 2018
Памер шрыфта
«На прием приглашены представители СМИ и творческой интеллигенции – успешные, красивые, одухотворенные люди», – сообщила президентская пресс-служба. В числе гостей оказались некоторые спортсмены, а также хорошо известные представители российского шоу-бизнеса. Например, белорусский танцор, хореограф Роман Ковалев выложил фотографию вместе с певцом Николаем Басковым и российской телеведущей, фотомоделью и послом чемпионата мира по футболу 2018 года Викторией Лопыревой. Если кто не знает, то летом минувшего года Басков и Лопырева объявили о своей скорой свадьбе. В свидетели они пригласили главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Артистка Государственного академического ансамбля танца Беларуси Инна Жук выложила красивое фото с певицей Таисией Повалий. Белорусская гимнастка, дважды...

Крынiца: Народная Воля
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