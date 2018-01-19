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Крымінал, здарэнні

Воров в законе задержали в минском аэропорту

Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси в Национальном аэропорту Минск задержали двух граждан Грузии: 17 января - Гелу Кардава, а 18 января - Сулико Шарикадзе. В криминальной среде задержанные имеют статус воров в законе.
19:28 19 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Фото: 26-news.ru

«Для проверки 43-летний Гела Кардава предъявил сотрудникам Госпогранкомитета российский паспорт на имя другого человека. Во время опроса мужчина подтвердил свой криминальный статус и пояснил, что прибыл в Беларусь из России 16 января, а затем намеревался вылететь в Стамбул для участия в воровской сходке», — рассказали БЕЛТА в МВД.

По информации правоохранителей, Гела Кардава в возрасте 22 лет получил статус вора в законе. Он занимался разбоями и грабежами. Мужчина состоял в преступной группе Аслана Усояна, известного в криминальных кругах как Дед Хасан — данного авторитета убили в 2013 году. Ожидалось, что после его смерти лидирующие позиции займет Гела вместе со своим младшим братом Гизо, также вором в законе.

«Сулико Шарикадзе 1973 года рождения был задержан за то, что находился на территории Беларуси без регистрации и миграционной карты, чем нарушил миграционное законодательство нашей страны. В республику на автомобиле он приехал из России, где до 7 декабря прошлого года отбывал наказание в местах лишения свободы за незаконное хранение оружия и наркотиков», — проинформировали в МВД.

На время разбирательства оба мужчины задержаны.

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