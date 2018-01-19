Сергей Скребец: «Лидия Ермошина отметила меня лично…»

— Сергей, ну я вас поздравляю! Вы сами-то верили, что пройдете регистрацию?

— Конечно, ожидал! Даже и не сомневался. Я ведь собираюсь идти в президенты, а для этого нужно сначала как минимум стать хотя бы депутатом горсовета. Так что местные Советы — это стартовая площадка для меня.

— Честно говоря, мне нравятся мужчины, которые ставят глобальные цели…

— Все запланировано: этап за этапом, шаг за шагом. А если парламентские выборы перенесут на 2019 год, то я еще успею и в парламент пройти.

А в 2020 году уже и в президенты…

— Напомните, пожалуйста, что там с вашими судимостями?

— Судимости сняты, но я во всех документах честно указываю, что был судим. Скрывать мне нечего.

Кстати, я тут прикинул, что два человека железно пройдут в горсовет. Это я и Татьяна Короткевич. Лидия Ермошина ведь только нас с ней отметила…

— Как-то я этот момент пропустила…

— Председатель Центризбиркома в одном из своих интервью сказала, что интерес к местным выборам проявили экс-кандидат в президенты Татьяна Короткевич и экс-депутат Палаты представителей второго созыва Сергей Скребец. Так что она отметила меня лично. Причем еще до регистрации!

— А вы единственный депутат ППНС, заявившийся на местные выборы?

— Похоже, да. Но многие ведь не понимают: для того, чтобы успешно финишировать, нужно как следует разогнаться!

— Сергей, вместе с вами по Плехановскому избирательному округу № 10 баллотируются шестеро, причем только двое беспартийных…

— Да, знаю. Достойная компания подобралась, я даже не ожидал…

Вчера был такой интересный нюанс: все заполнили анкеты на русском языке, а автобиографию нужно было на белорусском написать. И всех срочно вызвали переписывать. Была небольшая паника, потому что никто не знал, что в Центризбиркоме выучили белорусский! Некоторые прибежали со словарями, переписывали, консультировались друг с другом.

— Помогали конкурентам?

— Конечно!

— А что у вас указано в декларации о доходах?

— Копейка к копейке все! Мне выплачивают пособие по уходу за безработным. 180 рублей каждый месяц! Правда, 90 из них вычитают – я еще старые долги погашаю. Ну а на остальные средства живу. Кучу, можно сказать!

К забегу в депутаты готов

— Мне кажется, вы запросто можете мастер-классы по выживанию организовывать…

— Ага. По голоданию и выживанию одновременно. Еще могу рассказывать, как прожить безработному – я же долгое время вообще ничего не получал и не мог устроиться на работу. Одним словом, я очень ценный кадр и лектор! Ну вот стану депутатом, начну обо всем рассказывать избирателям…

— Сергей, а если без шуток: вы реально надеетесь пройти в депутаты?

— Рассказываю. По моим подсчетам, на выборы в Серебрянке редко когда приходило больше 22 процентов избирателей. Но явно ведь напишут, что пришли 80 процентов. Значит, около 60 – припишут. И как вы думаете, за кого?

— За Скребца, ясное дело! Вас ведь сама Лидия Ермошина отметила!

— Ну вот на Лилию Михайловну, на ее честность и принципиальность, у меня вся надежда! Я очень рассчитываю на ее поддержку, правда!

Кто баллотируется в депутаты вместе с Сергеем Скребцом?