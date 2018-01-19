Сергей Скребец: «Лидия Ермошина отметила меня лично…»

— Сергей, ну я вас поздравляю! Вы сами-то верили, что пройдете регистрацию?
— Конечно, ожидал! Даже и не сомневался. Я ведь собираюсь идти в президенты, а для этого нужно сначала как минимум стать хотя бы депутатом горсовета. Так что местные Советы — это стартовая площадка для меня.
— Честно говоря, мне нравятся мужчины, которые ставят глобальные цели…
— Все запланировано: этап за этапом, шаг за шагом. А если парламентские выборы перенесут на 2019 год, то я еще успею и в парламент пройти.
А в 2020 году уже и в президенты…
— Напомните, пожалуйста, что там с вашими судимостями?
— Судимости сняты, но я во всех документах честно указываю, что был судим. Скрывать мне нечего.
Кстати, я тут прикинул, что два человека железно пройдут в горсовет. Это я и Татьяна Короткевич. Лидия Ермошина ведь только нас с ней отметила…
— Как-то я этот момент пропустила…
— Председатель Центризбиркома в одном из своих интервью сказала, что интерес к местным выборам проявили экс-кандидат в президенты Татьяна Короткевич и экс-депутат Палаты представителей второго созыва Сергей Скребец. Так что она отметила меня лично. Причем еще до регистрации!
— А вы единственный депутат ППНС, заявившийся на местные выборы?
— Похоже, да. Но многие ведь не понимают: для того, чтобы успешно финишировать, нужно как следует разогнаться!
— Сергей, вместе с вами по Плехановскому избирательному округу № 10 баллотируются шестеро, причем только двое беспартийных…
— Да, знаю. Достойная компания подобралась, я даже не ожидал…
Вчера был такой интересный нюанс: все заполнили анкеты на русском языке, а автобиографию нужно было на белорусском написать. И всех срочно вызвали переписывать. Была небольшая паника, потому что никто не знал, что в Центризбиркоме выучили белорусский! Некоторые прибежали со словарями, переписывали, консультировались друг с другом.
— Помогали конкурентам?
— Конечно!
— А что у вас указано в декларации о доходах?
— Копейка к копейке все! Мне выплачивают пособие по уходу за безработным. 180 рублей каждый месяц! Правда, 90 из них вычитают – я еще старые долги погашаю. Ну а на остальные средства живу. Кучу, можно сказать!
К забегу в депутаты готов
— Мне кажется, вы запросто можете мастер-классы по выживанию организовывать…
— Ага. По голоданию и выживанию одновременно. Еще могу рассказывать, как прожить безработному – я же долгое время вообще ничего не получал и не мог устроиться на работу. Одним словом, я очень ценный кадр и лектор! Ну вот стану депутатом, начну обо всем рассказывать избирателям…
— Сергей, а если без шуток: вы реально надеетесь пройти в депутаты?
— Рассказываю. По моим подсчетам, на выборы в Серебрянке редко когда приходило больше 22 процентов избирателей. Но явно ведь напишут, что пришли 80 процентов. Значит, около 60 – припишут. И как вы думаете, за кого?
— За Скребца, ясное дело! Вас ведь сама Лидия Ермошина отметила!
— Ну вот на Лилию Михайловну, на ее честность и принципиальность, у меня вся надежда! Я очень рассчитываю на ее поддержку, правда!
Кто баллотируется в депутаты вместе с Сергеем Скребцом?
|
Плехановский избирательный округ № 10
|
1.
|
ЖУКОВСКИЙ
Виктор Васильевич
|
1959
|
Главный государственный санитарный врач Ленинского района г. Минска – главный врач государственного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района г. Минска»
|
беспартийный
|
сбор подписей, трудовой коллектив
|
г. Минск
|
2.
|
ОРЛОВА
Оксана Евгеньевна
|
1970
|
Директор государственного социально-педагогического учреждения образования «Детский городок Ленинского района г. Минска»
|
Коммунистическая партия Беларуси
|
сбор подписей,
политическая партия
|
г. Минск
|
3.
|
ПАКУТНИК
Алексей Михайлович
|
1980
|
Директор частного торгового унитарного предприятия «Глас- Логистик»
|
Либерально-демократическая партия
|
политическая партия
|
г. Минск
|
4.
|
ПАНАСЕВИЧ
Вадим Владимирович
|
1989
|
Заместитель директора по учебной работе государственного учреждения образования «Средняя школа № 118 г. Минска»
|
Республиканская партия труда и справедливости
|
сбор подписей,
политическая партия
|
г. Минск
|
5.
|
ПЕРЕПЕЧКО
Андрей Владимирович
|
1969
|
Агент общества с ограниченной ответственностью страховой брокер «СтарЛайф СИ»
|
беспартийный
|
сбор подписей
|
г. Минск
|
6.
|
СКРЕБЕЦ
Сергей Николаевич
|
1963
|
Уход за инвалидом. Управление социальной защиты администрации
Первомайского района г. Минска
|
Объединенная гражданская партия
|
политическая партия
|
г. Минск