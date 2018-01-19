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Палітыка

Сергей Скребец: «Лидия Ермошина отметила меня лично…»

Народная Воля
Марина Коктыш
Экс-депутата Палата представителей второго созыва, известного в прошлом бизнесмена и недавнего безработного Сергея Скребца зарегистрировали кандидатом в депутаты Минского городского Совета депутатов двадцать восьмого созыва по Ленинскому району г. Минска. Скребец баллотируется в местные Советы от Объединенной гражданской партии. Местом его работы значится Управление социальной защиты администрации Первомайского района Минска – он ухаживает за инвалидом.
14:32 19 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Сергей Скребец, фото из альбомов собеседника

— Сергей, ну я вас поздравляю! Вы сами-то верили, что пройдете регистрацию?

— Конечно, ожидал! Даже и не сомневался. Я ведь собираюсь идти в президенты, а для этого нужно сначала как минимум стать хотя бы депутатом горсовета. Так что местные Советы — это стартовая площадка для меня.

— Честно говоря, мне нравятся мужчины, которые ставят глобальные цели…

— Все запланировано: этап за этапом, шаг за шагом. А если парламентские выборы перенесут на 2019 год, то я еще успею и в парламент пройти.

А в 2020 году уже и в президенты…

— Напомните, пожалуйста, что там с вашими судимостями?

— Судимости сняты, но я во всех документах честно указываю, что был судим. Скрывать мне нечего.

Кстати, я тут прикинул, что два человека железно пройдут в горсовет. Это я и Татьяна Короткевич. Лидия Ермошина ведь только нас с ней отметила…

— Как-то я этот момент пропустила…

— Председатель Центризбиркома в одном из своих интервью сказала, что интерес к местным выборам проявили экс-кандидат в президенты Татьяна Короткевич и экс-депутат Палаты представителей второго созыва Сергей Скребец. Так что она отметила меня лично. Причем еще до регистрации!

— А вы единственный депутат ППНС, заявившийся на местные выборы?

— Похоже, да. Но многие ведь не понимают: для того, чтобы успешно финишировать, нужно как следует разогнаться!

— Сергей, вместе с вами по Плехановскому избирательному округу № 10 баллотируются шестеро, причем только двое беспартийных…

— Да, знаю. Достойная компания подобралась, я даже не ожидал…

Вчера был такой интересный нюанс: все заполнили анкеты на русском языке, а автобиографию нужно было на белорусском написать. И всех срочно вызвали переписывать. Была небольшая паника, потому что никто не знал, что в Центризбиркоме выучили белорусский! Некоторые прибежали со словарями, переписывали, консультировались друг с другом.

— Помогали конкурентам?

— Конечно!

— А что у вас указано в декларации о доходах?

— Копейка к копейке все! Мне выплачивают пособие по уходу за безработным. 180 рублей каждый месяц! Правда, 90 из них вычитают – я еще старые долги погашаю. Ну а на остальные средства живу. Кучу, можно сказать!

К забегу в депутаты готов

— Мне кажется, вы запросто можете мастер-классы по выживанию организовывать…

— Ага. По голоданию и выживанию одновременно. Еще могу рассказывать, как прожить безработному – я же долгое время вообще ничего не получал и не мог устроиться на работу. Одним словом, я очень ценный кадр и лектор! Ну вот стану депутатом, начну обо всем рассказывать избирателям…

— Сергей, а если без шуток: вы реально надеетесь пройти в депутаты?

— Рассказываю. По моим подсчетам, на выборы в Серебрянке редко когда приходило больше 22 процентов избирателей. Но явно ведь напишут, что пришли 80 процентов. Значит, около 60 – припишут. И как вы думаете, за кого?

— За Скребца, ясное дело! Вас ведь сама Лидия Ермошина отметила!

— Ну вот на Лилию Михайловну, на ее честность и принципиальность, у меня вся надежда! Я очень рассчитываю на ее поддержку, правда!

Кто баллотируется в депутаты вместе с Сергеем Скребцом?

Плехановский избирательный округ № 10

1.

ЖУКОВСКИЙ

Виктор Васильевич

1959

Главный государственный санитарный врач Ленинского района г. Минска – главный врач государственного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района г. Минска»

беспартийный

сбор подписей, трудовой коллектив

г. Минск

2.

ОРЛОВА

Оксана Евгеньевна

1970

Директор государственного социально-педагогического учреждения образования «Детский городок Ленинского района г. Минска»

Коммунистическая партия Беларуси

сбор подписей,

политическая партия

г. Минск

3.

ПАКУТНИК

Алексей Михайлович

1980

Директор частного торгового унитарного предприятия «Глас- Логистик»

Либерально-демократическая партия

политическая партия

г. Минск

4.

ПАНАСЕВИЧ

Вадим Владимирович

1989

Заместитель директора по учебной работе государственного учреждения образования «Средняя школа № 118 г. Минска»

Республиканская партия труда и справедливости

сбор подписей,

политическая партия

г. Минск

5.

ПЕРЕПЕЧКО

Андрей Владимирович

1969

Агент общества с ограниченной ответственностью страховой брокер «СтарЛайф СИ»

беспартийный

сбор подписей

г. Минск

6.

СКРЕБЕЦ

Сергей Николаевич

1963

Уход за инвалидом. Управление социальной защиты администрации

Первомайского района г. Минска

Объединенная гражданская партия

политическая партия

г. Минск
Крынiца: Народная Воля
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