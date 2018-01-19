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Крымінал, здарэнні

Родители Вики Попчени отсудили 50 тысяч морального вреда

Однако, как говорит отец девочки Олег Попченя, "это не совсем то, чего мы добивались": ОАО "Восход-Агро", на чьем поле погибла девочка, и РОНО Молодечненского района не понесли наказание.
23:00 19 студзеня 2018
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Родители Вики Попчени. Фото kraj.by

Сегодня суд Молодечненского района вынес решение по иску родителей Вики Попчени о компенсации морального вреда. Судья Игорь Горонович вынес решение взыскать по 17,5 тысяч рублей с ОАО «Холхлово», владельца грузовика, наехавшего на девочку, каждому из родителей, и с СШ №11 — по 7,5 тысячи рублей каждому из родителей. В сумме родители Вики Попчени получили исковую сумму — 50 тысяч рублей.

«Мы еще пока не осознали то, что произошло сегодня на суде, — рассказал «Народнай Воле» отец девочки Олег Попченя. — И вообще, сегодняшнее решение — не совсем то, что мы просили: ОАО «Восход-Агро», на чьем поле погибла дочка, и РОНО Молодечненского района не стали ответчиками по иску, не понесли наказания».

Напомним, трагедия случилась 29 сентября 2016 года: 13-летняя школьница Вика Попченя погибла от наезда грузовика во время уборки картошки всем классом. Через полгода виновными признали двух учителей, сопровождавших класс Ольгу Завадскую и Ирину Апанасевич, а также водителя МАЗа Павла Цыбина. Водителя осудили на три года ограничения свободы, педагогов — на два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение и 100 б.в. штрафа. Также педагогам запрещено занимать должности, связанные с обеспечением безопасности детей, в течение двух лет.

Аўтар: Юрий Орехов 
Крынiца: Народная Воля
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