Путин окунулся в прорубь на озере Селигер во время крещенских купаний

По словам Пескова, Путин по завершении рабочей программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в четверг отправился в Тверскую область, где посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь. Там же он принял участие в крещенских купаниях, передает РИА Новости.

«По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии»-, сказал Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, в этом году традиционных крещенских морозов в центральной России не наблюдается, поэтому «температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже шести-семи градусов ниже нуля».

Песков также рассказал, что Путин уже на протяжении многих лет окунается в прорубь.