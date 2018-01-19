Анлайн-дадатак да газеты "Народная Воля"

Архіў
газеты
11:08 19 студзеня 2018, пятніца
EUR 2.4311USD 1.9933RUR(100) 3.5113
Мiнск
weather
-1.5

Анлайн-дадатак да газеты
"Народная Воля"

Архіў
газеты
У свеце

Путин окунулся в прорубь на озере Селигер во время крещенских купаний

Президент России Владимир Путин на Крещение окунулся в прорубь на Селигере, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
9:03 19 студзеня 2018
21
Памер шрыфта
Фото: EPA

По словам Пескова, Путин по завершении рабочей программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в четверг отправился в Тверскую область, где посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь. Там же он принял участие в крещенских купаниях, передает РИА Новости.

«По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии»-, сказал Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, в этом году традиционных крещенских морозов в центральной России не наблюдается, поэтому «температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже шести-семи градусов ниже нуля».

Песков также рассказал, что Путин уже на протяжении многих лет окунается в прорубь.

Тэмы:
Каб мець магчымасць прачытаць цікавыя і актуальныя артыкулы, купляйце PDF-версію газеты!
Хуткая аплата праз смс-сервіс
Купiць PDF-версiюДаведацца больш

Чытайце таксама
У свеце
28 снежня 2017
чытаць далей

Путин назвал терактом взрыв в Петербурге
Президент России дал указание главе ФСБ при сопротивлении террористов ликвидировать их на месте.
Меркаваннi
27 снежня 2017
чытаць далей

Какие сюрпризы готовят друг другу Минск и Москва в 2018 году
В 2018 году Беларусь останется в политическом и экономическом фарватере России, хотя поведение Минска нервирует Москву. Выйдут ли их взаимоотношения за рамки многолетнего сценария?
Палітыка
26 снежня 2017
чытаць далей

О чем Лукашенко и Путин не договорили в 2017-м?
Минску предстоит бороться за дешевый газ, искать пути ослабления российской пропаганды, а Лукашенко нужно еще и заручиться лояльностью Кремля перед выборами 2020 (или 2019?) года…