Анлайн-дадатак да газеты "Народная Воля"

Архіў
газеты
11:08 19 студзеня 2018, пятніца
EUR 2.4311USD 1.9933RUR(100) 3.5113
Мiнск
weather
-1.5

Анлайн-дадатак да газеты
"Народная Воля"

Архіў
газеты
Палітыка

Переговоры по конфликту в Донбассе могут быть перенесены из Минска

Переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины могут быть перенесены из Минска в другое место. Об этом в четверг, 18 января, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам заседания Совета Безопасности ООН.
9:29 19 студзеня 2018
36
Памер шрыфта
Фото: arnapress.kz

По словам Назарбаева, посетившего США с официальным визитом, с подобным предложением выступил глава американского государства Дональд Трамп. «Минск-1 застопорился, в тупике», подчеркнул Назарбаев, добавив, что ощущается потребность в новом диалоге.

«Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане… Договорились, что в этом направлении будем работать», — подчеркнул он. При этом одним из основных вопросов может стать введение «голубых касок» в Донецк и Луганск, указал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев во вторник, 16 января, прибыл с официальным визитом в США, где состоялась его встреча с американским президентом Дональдом Трампом.

Крынiца: DW
Тэмы:,
Каб мець магчымасць прачытаць цікавыя і актуальныя артыкулы, купляйце PDF-версію газеты!
Хуткая аплата праз смс-сервіс
Купiць PDF-версiюДаведацца больш

Чытайце таксама
Палітыка
11:05
чытаць далей

«Вряд ли что-то зависит от места». Макей — о предложении перенести переговоры по Украине из Минска
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал заявление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о возможности поиска альтернативного места проведения переговоров по Украине.
У свеце
9 студзеня 2018
чытаць далей

КНДР заявила о планах отправить спортсменов на Олимпиаду в Южную Корею
Стали известны первые итоги переговоров представителей Северной и Южной Кореи. По данным агентств, КНДР объявила о намерении отправить на Олимпиаду своих спортсменов и высокопоставленную делегацию
Меркаваннi
30 лістапада 2017
чытаць далей

Валер Карбалевіч: Сябра Елбасы
Візіт у Беларусь прэзідэнта Казахстану (ці, як яго называюць у краіне, Елбасы) Нурсултана Назарбаева, сумешчаны з самітам АДКБ, можна лічыць крокам ветлівасці.