Переговоры по конфликту в Донбассе могут быть перенесены из Минска

По словам Назарбаева, посетившего США с официальным визитом, с подобным предложением выступил глава американского государства Дональд Трамп. «Минск-1 застопорился, в тупике», подчеркнул Назарбаев, добавив, что ощущается потребность в новом диалоге.

«Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане… Договорились, что в этом направлении будем работать», — подчеркнул он. При этом одним из основных вопросов может стать введение «голубых касок» в Донецк и Луганск, указал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев во вторник, 16 января, прибыл с официальным визитом в США, где состоялась его встреча с американским президентом Дональдом Трампом.