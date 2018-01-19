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Крымінал, здарэнні

Отец в месте с 4-летним сыном пропали в Дзержинске

Милиция объявила в розыск 4-летнего Сергея Ильина.  
9:33 19 студзеня 2018
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Памер шрыфта

Известно, что 20 ноября 2017 года мальчик вместе с отцом (Ильин С.Е.) направились в неизвестном направлении.

28 ноября суд установил, что мальчик должен проживать с матерью. До настоящего времени о местонахождении малыша ничего не известно, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».

Мальчик был одет в синие джинсы и куртку синюю в клетку. На нем был свитер с пингвином, на голове – синяя вязаная шапка. Рост мальчика – 116 см. Глаза светло-голубые, волосы светло-русые. У Сережи на правой ноге у колена – ожог (примерно 2-3 сантиметра).

Всех, кто знает о местонахождении ребенка, просят сообщать по телефонам: 8 (017) 229-06-77 (УВД Миноблисполкома), 8 (017) 165-64-37 (дежурная часть Дзержинского РОВД), по телефону 102 или 8 (033) 6666−856 (поисковый отряд «Ангел»).

Крынiца: Белорусский партизан
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