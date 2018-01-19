«Он руководил министерством в самое непростое для страны время»

Он возглавлял медицинское ведомство с 1986 по 1993 годы. 3 февраля Улащику исполнилось бы 75 лет. Владимир Сергеевич два последних года боролся с онкологией. Зная, что уходит, успел передать Республиканской научной медицинской библиотеке свою богатую коллекцию профессиональной литературы, которая насчитывала сотки книг.

Коллеги Улащика говорят, что в его жизни были и взлеты, и падения. Был период, когда Владимир Сергеевич оказался на обочине, его знания и умения не были востребованы в полной мере. Но в 2005 году Улащику предложили возглавить Институт физиологии НАН Беларуси, и в его биографии начался новый этап.

Владимир Улащик — автор почти 1000 научных работ, в том числе 70 монографий, учебников и учебных пособий. Он многое сделал для развития физиотерапии в стране, изобрел уникальные приборы, которые работают до сих пор. Улащик подготовил 12 докторов и 45 кандидатов медицинских и биологических наук и более 5 тысяч врачей-физиотерапевтов!

Министр здравоохранения Беларуси в 1994-1997 годах Инесса Дробышевская часто пересекалась в Владимиром Улащиком по работе, а последние годы они просто дружили. Инесса Михайловна рассказывает:

— Владимир Сергеевич руководил министерством в самое непростое для страны время. С одной стороны – чернобыльская трагедия, а с дугой – партийные рамки, экономический кризис. В те годы мне не раз приходилось к нему обращаться напрямую. Я работала главным врачом Гомельского онкодиспансера, была главным онкологом Гомельской области. Нам надо было строить новый диспансер, потому что старый задыхался из-за небольшого коечного фонда. Надо было решать вопрос с оборудованием. А тогда по гуманитарке в Беларусь шли, эндоскопы, аппараты УЗИ, другое оборудование, которого у нас в диспансере не было… Он позже вспоминал, мол, пришла и требовала…

Владимир Улащик – человек с большой буквы. Умница, интеллигентный, очень выдержанный. Всегда входил в ситуацию, всегда старался помочь. Позже, когда я уже вышла на пенсию, а он работал в Академии наук, мы стали чаще общаться, встречались на общих мероприятиях, могли вместе выпить кофейку…. Очень горько мне на душе. Собиралась к нему поехать накануне Нового года. Позвонила, он сказал, будет рад видеть. Но коллеги, с которыми планировали этот визит, не смогли: кто-то приболел, кто-то уехал. Перенесли на позже. А Владимир Сергеевич нас не дождался…

Прощание с Владимиром Улащиком пройдет завтра, 20 января, в 11 часов в Большом конференц-зале НАН Беларуси (проспект Независимости, 66). Гражданская панихида начнется в 12 часов. Похоронят академика на Восточном кладбище Минска.