Назарбаев возвращает свое

Настолько успешно, что Нурсултан Абишевич даже позволил себе раскрыть тайну, которая уже давно считается секретом Полишинеля: именно он в беседе с тогдашним президентом Франции Франсуа Олландом предложил собрать «нормандскую четверку» в нейтральном государстве, куда могли бы приезжать даже представители так называемых ДНР и ЛНР, и там создать группу, которая сосредоточилась бы на разрешении малых вопросов. Например, на возврате пленных. На условиях прекращения огня в зоне соприкосновения вооруженных сил обеих сторон. И так далее.

Как вы помните, тогда Олланд не просто поддержал эту идею, а еще и круто изменил курс своего самолета, приземлившись в Москве и оговорив план Назарбаева со своим российским коллегой. Есть все основания полагать, что именно Владимир Путин и предложил Минск вместо Астаны в качестве места проведения заседаний контактной группы: Назарбаев показался ему слишком самостоятельным для роли хозяина столь исторического плацдарма. Тогда Назарбаев промолчал. Сейчас – высказался.

Что это означает? Что к нормандскому формату намерены подключиться Соединенные Штаты. И вопрос даже не в уровне представительства: Трамп и Пенс могут и не приезжать в Астану, хотя официальное приглашение президентом США, как можно предположить, уже принято. Вопрос в том, что в Астане есть полноценно функционирующее посольство США, а в Минске посла до сих пор нет. А в участии Вашингтона в разрешении донбасского конфликта заинтересован официальный Киев – и это очевидно.

К тому же, отношения между Киевом и Минском оставляют желать лучшего. Шпионский скандал не пошел на пользу. Голосование по предложенному украинской делегацией проекту «крымской резолюции» в ООН вызвал подозрения в том, что Минск подыгрывает Кремлю. В общем, если раньше белорусский плацдарм вполне удовлетворял практически всех, то сейчас геополитический расклад изменился. У Назарбаева появился шанс вернуть свое – да еще и с процентами. Что скажешь? Молодец елбасы, умеет выжидать.

Очевидно, что сейчас у нас начнутся тихие разборки и поиск крайних: в 2019 году предстоят выборы, а лавры главного миротворца мы упускаем. Не думаю, что в случившемся виновен Владимир Макей: все, что зависело от МИДа, МИД сделал. А дальше начались другие игры, на которые Владимир Владимирович не влияет.

И не нужно сердиться на Назарбаева. Назарбаеву предстоит решать вопрос по преемнику. Нужны сильные козыри. Нужно, чтобы запад твердо выучил, где находится Астана. И перетягивание каната в данном случае вполне оправдано – и с точки зрения внешних интересов страны, и с точки зрения внутренних политических игр казахской элиты. Остается пожелать успеха и до поры спрятать фигу в кармане.