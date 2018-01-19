Либерализация или профанация: что бизнес получит от государства

Минувший год ознаменовался принятием пакета резонансных документов, призванных улучшить условия ведения бизнеса в Беларуси. Результат, говорят эксперты, можно будет оценить уже в этом году, когда дело дойдет до правоприменительной практики.

Бизнес будут проверять по-новому. Либерализация?

Большинство положений документов, принятых в целях улучшений условий ведения бизнеса, должны вступить в силу в 2018 году. Так, например, указ № 376, изданный осенью прошлого года «в целях минимизации вмешательства контролеров в хозяйственную деятельность субъектов предпринимательства» будет реализован по частям.

Документ предполагает, как поясняла ранее пресс-служба президента, что вместо плановых проверок бизнеса «появятся выборочные проверки, проведение которых в отношении предприятия возможно только при наличии комплекса оснований».

К 1 февраля 2018 года, согласно указу, власти должны утвердить критерии оценки степени риска нарушения законодательства, на основании которых контролирующие органы будут отбирать предприятия для выборочных проверок.

«Министерства и ведомства уже готовят критерии, на основании которых будут отбираться предприятия для выборочных проверок», — рассказал БелаПАН почетный председатель Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского Георгий Бадей.

Министерствам и ведомствам поручено разработать балльную систему критериев риска нарушения законодательства. На основании насчитанных баллов контролирующие органы и будут определять компании, куда пойдут с выборочными проверками.

«У бизнес-сообщества существуют опасения в связи созданием новой системы проверок. Президент ранее поручал исключить излишнее вмешательство контролирующих органов в деятельность бизнеса, а в данном случае формируются новая система, чтобы у министерств и ведомств появлялись основания проверять бизнес», — говорит Георгий Бадей.

Руководители бизнес-союза опасаются, что балльная система может стать инструментом для инициирования необоснованных проверок частного бизнеса.

Председатель Белорусской научно-промышленной ассоциации Александр Швец говорит, что «критерии, которые станут основанием для инициирования проверок, вначале нужно детально обсуждать вместе с представителями бизнеса, а только потом эти критерии утверждать».

У представителей бизнес-союзов нет уверенности в том, что новая система проверок, которая пока не прошла экспертизу делового сообщества, будет намного лучше прежней. Вместо плановых проверок появятся выборочные, но если фискальная направленность в деятельности контролирующих органов сохранится, то по понятным причинам они будут искать основания для назначения проверок.

Кнут для бизнеса

Тема улучшения условий для ведения бизнеса обсуждалась на конференции, организованной на этой неделе в Минске Белорусской научно-промышленной ассоциацией. Там также поднимался вопрос о том, как будут реализованы на практике принятые в стране либеральные документы, направленные на развитие предпринимательства.

«Основная проблема в нашей стране — не право, а правоприменение», — заявил на конференции заслуженный юрист Беларуси, советник по правовым вопросам представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Беларуси Валерий Фадеев, с которым согласились практически все присутствовавшие.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что, несмотря на либерализацию законодательства, для делового климата в стране характерно «чересчур активное вмешательство проверяющих органов в деятельность субъектов хозяйствования».

Учитывая сложившуюся практику, белорусские бизнес-союзы крайне настороженно отнеслись к расплывчатой норме декрета № 7, которая устанавливает дополнительную ответственность руководителя предприятия за «ненадлежащую» организацию деятельности, которая может привести к причинению «вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан».

Штраф за нарушение этой статьи установлен в размере от десяти до двухсот базовых величин.

«Норма об ответственности руководителя за «ненадлежащую организацию деятельности» — это кнут, которым можно хлестать бизнес и налево, и направо», — полагает Валерий Фадеев.

Представители бизнес-союзов не представляют, как и в каких случаях норма о ненадлежащей организации деятельности будет применяться.

«Никто не знает, кто автор этой нормы, бизнес-сообществу это неизвестно. Мы сейчас добиваемся того, чтобы получить разъяснения, как и в каких случаях данная норма будет применяться», — рассказала БелаПАН сопредседатель правления, директор Бизнес союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского Жанна Тарасевич.

По мнению экспертов, если ясности в таких вопросах не появится, штрафные санкции над бизнесом будут нависать дамокловым мечом.

«Вероятность, что вместо либерализации мы получим ее профанацию, существует. Норма о ненадлежащей организации деятельности является излишней, мы возражали против нее на этапе подготовки декрета. Эту норму можно применять по субъективным причинам к какому угодно нарушению», — отметил Валерий Фадеев в беседе с корреспондентом БелаПАН.

Чтобы такого не было, бизнес-союзы предлагают установить действенный контроль за реализацией принятых документов, призванных улучшить деловой климат в стране.

«Для того чтобы условия для ведения бизнеса действительно улучшились, должен быть общественно-предпринимательский контроль за выполнением принятых либеральных документов. Такой контроль можно реализовать посредством деятельности общественно-консультативных советов», — полагает Александр Швец.

Он обратил внимание, что согласно постановлению Совмина № 247, которое было принято еще в 2012 году, такие советы должны быть созданы при республиканских органах госуправления и иных госорганизациях, подчиненной правительству, а также при облисполкомах и Минском горисполкоме.

При этом к основным задачам таких советов относится подготовка предложений по вопросам правового регулирования предпринимательской деятельности, а также «обеспечение эффективного взаимодействия» между госорганами и субъектами предпринимательской деятельности.

«На сегодняшний день, по нашим оценкам, только четверть госорганов сформировали общественно-консультативные советы в соответствии с законодательством, реально их проводят и там существует диалог между бизнесом и властью. В большинстве случаев требование о деятельности таких советов выполнено формально», — подчеркнул в беседе с корреспондентом БелаПАН Александр Швец.

По его мнению, следует проанализировать деятельность общественно-консультативных советов и обновить их состав, чтобы они стали действенным механизмом контроля выполнения принятых либеральных документов.

В противном случае реальной либерализации бизнес может так и не почувствовать.