Анлайн-дадатак да газеты "Народная Воля"

Архіў
газеты
11:08 19 студзеня 2018, пятніца
EUR 2.4311USD 1.9933RUR(100) 3.5113
Мiнск
weather
-1.5

Анлайн-дадатак да газеты
"Народная Воля"

Архіў
газеты
Будзьце здаровы!

Диетологи назвали продукты, предотвращающие рак

Специалисты назвали продукты, постоянное употребление которых значительно снижает риск заболевания раком. К ним относятся лук, томаты, ягоды, грибы и петрушка.
9:51 19 студзеня 2018
31
Памер шрыфта
Фото: Ruben Sprich / Xinhua / Globallookpress.com

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Известно, что пища, характерная для западного образа жизни, с высоким содержанием жиров животного происхождения способствует раку кишечника, молочной железы, предстательной железы и легких. Одним из факторов риска является лишний вес. Так, ожирение является причиной 14 процентов смертей от онкологических заболеваний у мужчин и 20 процентов — у женщин.

Показано, что изменение рациона питания с переходом на овощи и фрукты уменьшают вероятность возникновения злокачественных опухолей на 80 процентов. Профилактике способствует также средиземноморская диета, для которой характерно сбалансированное содержание омега-6 и омега-3 жирных кислот, большое количество клетчатки и антиоксидантов.

По словам диетолога Торал Шах (Toral Shah), аллицин, содержащийся в луке и чесноке, в организме человека связывается с токсичными онкогенными веществами и способствует их выведению. В томатах есть каротиноидный пигмент ликопин, который, как показано результатами исследований, предотвращает рак предстательной железы, обезвреживая свободные радикалы. В ягодах (малина, голубика, клюква) содержатся соединения, блокирующие активность белков, вызывающих неконтролируемое деление клеток. Грибы стимулируют активность иммунной системы, а петрушка блокирует формирование кровеносных сосудов в опухолевых тканях.

Крынiца: Лента.Ру
Каб мець магчымасць прачытаць цікавыя і актуальныя артыкулы, купляйце PDF-версію газеты!
Хуткая аплата праз смс-сервіс
Купiць PDF-версiюДаведацца больш

Чытайце таксама
Будзьце здаровы!
18 студзеня 2018
чытаць далей

Овсяные отруби – 6 полезных свойств
Из овса делают самые разнообразные продукты, но особенно людям полюбились овсяные хлопья и отруби. Благодаря своим полезным свойствам отруби очищают организм, способствуют похудению, и это еще не весь
Будзьце здаровы!
17 студзеня 2018
чытаць далей

Мохнатый доктор: как звери и птицы лечат людей
Не секрет, что хозяева кошек частенько хвастаются, что их пушистые любимцы способны облегчать состояние захворавших, приходят к ним спать и своим мурлыканьем снимают симптомы недугов. Еще Гиппократ со
Будзьце здаровы!
15 студзеня 2018
чытаць далей

Медицинский тест: проверьте, как вы защищены от старения
Где и как получить антиоксиданты, которые ремонтируют клетки и про­длевают молодость.