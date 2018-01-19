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У свеце

Что известно о нападении на школу в Бурятии

В результате нападения на школу в военном поселке Сосновый бор в Улан-Удэ пострадали семь человек.
9:01 19 студзеня 2018
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Памер шрыфта
© Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия

Подросток напал на учеников школы в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ и устроил пожар.

Что произошло

В 09:00 по местному времени (04:00 мск) подросток с топором ворвался в школу №5 в военном поселке Сосновый Бор. Согласно сведениям прокуратуры, он зашел в класс, поджег тряпку и бросил ее в учителя, после чего начал размахивать топором. При себе он также имел нож.

Кто пострадал

В результате инцидента получили ранения семь человек — это шесть детей и учительница. Известно, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Состояние двоих пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. У одной девочки травматическая ампутация второго пальца. У одного мальчика травмы головы, повреждены спина и конечности.

Как идет расследование инцидента

Здание школы оцеплено военными. На месте ЧП работают правоохранительные органы, пожарные, медработники.

Нападавший задержан, он находится в больнице, так как предпринял попытку суицида. Известно, что нападавший действовал в одиночку. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних». Мотивы преступления и обстоятельства происшествия выясняются.

Глава республики Алексей Цыденов выехал на место происшествия из Монголии, где участвовал в бизнес-конференции. Он также направил на место ЧП зампреда правительства по вопросам безопасности Петра Мордовского, министра здравоохранения Дамбиниму Самбуева и министра образования Баира Жалсанова для оценки ситуации и выработки дальнейшего плана действий.

Прокуратура республики начала проверку по факту нападения. На место выехала прокурор Бурятии Галина Ковалева.

Что известно о месте ЧП

Поселок Сосновый Бор располагается в 20 километрах от центральной части Улан-Удэ. До 2011 года он входил в перечень закрытых для посещения населенных пунктов Вооруженных сил РФ. На территории расположены военный госпиталь, поликлиника, спортивный комплекс, средняя школа и два детских сада. В населенном пункте проживает более 8 тыс. человек.

Крынiца: ТАСС
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