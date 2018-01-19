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Палітыка

«Белую Русь» возглавил Геннадий Давыдько

Председатель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько избран руководителем общественного объединения «Белая Русь», съезд которого проходит 19 января в Минске.
13:48 19 студзеня 2018
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Фото: ТUТ.ВУ

Такое решение единогласно принял республиканский совет «Белой Руси», куда входят 85 человек — известные политические и общественные деятели, педагоги, врачи, рабочие и служащие, представители государственных органов.

Давыдько сменит на этом посту бывшего министра образования и заместителя главы Администрации президента Александра Радькова, который возглавлял «Белую Русь» с 17 ноября 2007 года, когда состоялся учредительный съезд.

Геннадий Давыдько отметил, что расценивает свое избрание как большой аванс. «Я испытываю большое чувство благодарности ко всем, кто сейчас возлагает на меня надежды», — подчеркнул глава Белтелерадиокомпании.

Александр Радьков остался в составе республиканского совета и заверил, что продолжит прилагать все необходимые усилия для развития общественного объединения, сообщают Белорусские новости со ссылкой на БЕЛТА.

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