«Белую Русь» возглавил Геннадий Давыдько

Такое решение единогласно принял республиканский совет «Белой Руси», куда входят 85 человек — известные политические и общественные деятели, педагоги, врачи, рабочие и служащие, представители государственных органов.

Давыдько сменит на этом посту бывшего министра образования и заместителя главы Администрации президента Александра Радькова, который возглавлял «Белую Русь» с 17 ноября 2007 года, когда состоялся учредительный съезд.

Геннадий Давыдько отметил, что расценивает свое избрание как большой аванс. «Я испытываю большое чувство благодарности ко всем, кто сейчас возлагает на меня надежды», — подчеркнул глава Белтелерадиокомпании.

Александр Радьков остался в составе республиканского совета и заверил, что продолжит прилагать все необходимые усилия для развития общественного объединения, сообщают Белорусские новости со ссылкой на БЕЛТА.