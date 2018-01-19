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Спорт

«21 января возле Дворца спорта смогут поплавать все желающие…»

Народная Воля
Алесь Сивый
В Минске проходит третий этап Кубка мира по зимнему плаванию.
15:14 19 студзеня 2018
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Памер шрыфта

Открытый чемпионат Беларуси по спортивному зимнему плаванию «Минск Опен» и этап Кубка мира IWSA World Cup стартовали пару дней назад на реке Свислочь возле столичного Дворца спорта.

На набережной дежурят ОМОНовцы и «Скорая», можно купить шашлыки и бесплатно отведать «солдатской каши».

«Вчера здесь тоже работали, за день «разошлись» шесть бидонов гречневой каши с тушенкой, — рассказывают мне солдаты, которые стоят на раздаче. — Каждый бидон — 34 литра, так что считайте сами».

Здесь же, возле бассейна, стоит передвижная баня, можно выпить горячего чая или глинтвейна. Сами участники соревнований находятся во Дворце спорта и приходят к бассейну только перед стартом.

— Всего в Минск приехало около 400 участников из 18 стран, — рассказал «Народной Воле» председатель Белорусской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Владимир Шульган. — Соревнования продлятся до 21 января, при этом в заключительный день в открытом бассейне смогут поплавать в открытом бассейне у Дворца спорта все желающие. Но для этого необходимо предоставить медицинскую справку.

— Какой возраст участников?
— От 8 до 78 лет. Для самых маленьких дистанции — только на 25 метров. Кстати, этап Кубка мира проводится в Минске впервые, так что по сравнению с прошлогодним чемпионатом Беларуси количество участников увеличилось в пять праз. Есть спортсмены из США, Монголии, Чили… И все очень довольны!

Фото автора.

Крынiца: Народная Воля
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