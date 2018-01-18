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Крымінал, здарэнні

В Барановичах мужчина с гранатой пришел в дом бывшей сожительницы и стал требовать алкоголь

В городе 17 января произошло очередное громкое происшествие, вызванное злоупотреблением алкоголем.
8:21 18 студзеня 2018
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Памер шрыфта

В редакцию позвонили читатели и сообщили, что на улице Бадака милиция и саперы оцепили многоэтажный дом.

Примерно в 14.00 в одну из квартир дома на ул. Бадака, где живет мать с дочерью и внуком, пришел бывший сожитель дочери. В руке его была граната.

– Он сказал, что если мы не дадим выпить, то взорвет гранату, – рассказала Intex-press Наталья, хозяйка квартиры.

Женщины уговорили отдать им боеприпас.

– Мы сказали, что нальем ему 100 граммов, если он отдаст нам гранату, – пояснила Наталья.

После того, как бывший сожитель передал боеприпас женщинам, те выбросили гранату во двор через окно и вызвали милицию и спасателей МЧС.

Мужчина сбежал из квартиры до приезда спецслужб.

Саперы на месте происшествия изъяли гранату.

Боевая она или учебная – неизвестно: получить комментарий у милиции Intex-press пока не удалось.

Бывшего сожителя задержали в соседнем многоэтажном доме.

Крынiца: intex-press.by
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