Ураган «Фредерике» бушует в Германии и в Нидерландах

В Нидерландах объявили максимальный уровень тревоги. В одном из крупнейших аэропортов Европы, амстердамском Схипхоле из-за урагана в первой половине дня отменили все рейсы. Как сообщил представитель аэропорта агентству AFP, полеты частично возобновили после полудня.

Железнодорожное движение в Нидерландах было также практически полностью приостановлено. Исключение составили две локальные железные дороги в Гронингене и в провинции Лимбург. Линии железных дорог столь серьезно пострадали из-за урагана, что даже после урагана движение поездов восстановят не сразу, и пассажирам придется мириться с задержками.

Порывы шквалистого ветра в эпицентре «Фредерике» достигали скорости 140 км/ч. Многие улицы закрыты для движения из-за поваленных деревьев и сломанных сучьев. Кроме того, на автотрассах ураган опрокинул несколько десятков автомобилей.

На северо-западе Германии по меньшей мере четыре человека получили серьезные травмы, попав под поваленные штормом деревья. Один человек стал жертвой урагана. На 59-летнего мужчину упало дерево, от полученных травм он скончался на месте.

В федеральных землях Северный Рейн — Вестфалия и Нижняя Саксония полностью приостановлено движение поездов: как пригородных, так и дальнего следования. Позднее компания Deutsche Bahn объявила о прекращении железнодорожного сообщения по всей стране.

В аэропорту Кельн/Бонн были временно отменены все рейсы. Один из терминалов аэропорта в городе Падерборн был эвакуирован из-за сильного повреждения крыши, которая грозила обвалиться. В Гамбурге по причине шторма зарегистрировано не менее 125 дорожно-транспортных аварий.

«Фредерике» движется на восток Европы и в ночь на пятницу достигнет территории Польши.