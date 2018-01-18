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Грамадства

Умер фотохудожник Юрий Васильев

18 января в Минске умер белорусский фотограф Юрий Васильев, сообщает TUT.by.
19:13 18 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Фото Сергей Михаленко, znyata.com

Юрий Васильев родился в 1939 году.

С 1965-го участвовал в фотоклубе «Мiнск», в 1978−1999-х был его председателем и художественным руководителем. Юрий Васильев являлся одним из создателей и организаторов проектов «Выставки фотографики в Минске» (1971, 1973, 1975, 1978, 1981, 1989) и «Минский форум-98», на протяжении пяти лет являлся автором и ведущим цикла телепередач «Фотопанорама» на белорусском телевидении (1972−1977). Юрий Васильев был автором публикаций о фотографии, консультантом энциклопедического справочника «Фотография».

В 1992 году Юрию Сергеевичу присвоено звание «Заслуженный работник культуры Республики Беларусь».

«Фотография многолика. Я отношу себя к поколению, которое в фотографии ценило неповторимость и очарование самого фотографического изображения.

Такую фотографию, отделяя от прессовой, называли по-разному: художественной, творческой. В последнее время называют изобразительной», — так говорил о своём творчестве сам фотограф.

«Сын», 1972 год

Из серии «Кижи», 1972 год

Больше работ, а также интервью с Юрием Васильевым из цикла «Встречи с легендами» можно найти здесь.

Крынiца: Народная Воля
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