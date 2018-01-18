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Овсяные отруби – 6 полезных свойств

Из овса делают самые разнообразные продукты, но особенно людям полюбились овсяные хлопья и отруби. Благодаря своим полезным свойствам отруби очищают организм, способствуют похудению, и это еще не весь перечень достоинств данного продукта. В нем содержатся витамины, минералы и, конечно же, клетчатка.
8:41 18 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Фото с сайта Легкополезно

Понижают уровень холестерина

Одним из основных преимуществ овсяных отрубей является их способность снижать уровень холестерина в организме человека. Их волокна способствуют выведению вредного холестерина вместе с желчью. Кроме того овсяные отруби помогают снизить количество холестерина путем всасывания его из потребляемых продуктов, что помогает предотвратить накопление опасных бляшек в артериях.

Защищают от сердечно-сосудистых заболеваний

Добавление в рацион овсяных отрубей является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий уровень холестерина может привести к накоплению налета в артериях, повышенному кровяному давлению и к различным сердечно-сосудистым заболеваниям, вплоть до сердечного приступа или инсульта. Употребление овсяных отрубей значительно снижает эти риски. Кроме того, в овсяных отрубях содержатся калий и магний, которые просто незаменимы для полноценного функционирования сердечно-сосудистой системы. Эти минералы обеспечивают своевременное выведение жидкости из организма, способствуют расширению сосудов, борются с проявлениями гипертонической болезни.

Польза при сахарном диабете

Овсяные отруби способны на протяжении достаточно долгого времени после приема пищи удерживать уровень сахара, замедляя усвоение углеводов и снижая скорость, с которой сахар попадает в кровоток. Они также могут повысить уровень сахара в крови, увеличивая чувствительность клеток к инсулину.

Снижают вес

Тем, кто стремится сбросить лишний вес, овсяные отруби тоже могут помочь. Благодаря впитывающим волокнам этого продукта, пища, попадающая в желудочно-кишечный тракт, поглощает воду и, набухая, увеличивается в объеме, создавая ощущение сытости. Эти же волокна замедляют пищеварение и всасывание пищи, из-за чего чувство голода появляется не скоро. В результате вы потребляете меньше калорий, что благотворно влияет на борьбу с избыточным весом. Таким образом, клетчатка, содержащаяся в отрубях, обеспечивает длительное чувство сытости и стимулирует перистальтику кишечника, не позволяя при этом калориям усваиваться в полном объеме.

Предотвращают запоры

Волокна овсяных отрубей предотвращают запоры, увеличивая массу стула и помогая сохранить ее мягкой. Причиной запоров может стать нехватка в рационе клетчатки или же, наоборот, недостаточное потребление жидкости. Добавление овсяных отрубей в пищу и обильное потребление жидкости – эффективный способ предотвращения проблем со стулом.

Повышают иммунитет

Овсяные отруби способствуют улучшению сопротивляемости организма к различным заболеваниям благодаря высокому содержанию в них витаминов и минералов. Полезные свойства отрубей благоприятствуют прекрасному самочувствию человека и повышают защитные функции всего организма.

Крынiца: chem-polezno.com
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