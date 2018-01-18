Можно ли вытащить белорусов из бедности без реформ?

Данные Белстата говорят о том, что благосостояние белорусов продолжает расти. В январе-ноябре 2017 года реальные располагаемые денежные доходы белорусов выросли на 1,5% к аналогичному периоду. А в январе-сентябре среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже бюджета прожиточного минимума у 5,9% населения.

Однако в исследовании BEROC «Детерминанты бедности в период экономического роста и его отсутствия. Оценка динамики бедности в Беларуси в 2009—2016 годах» говорится, что абсолютная бедность в Беларуси за последние два года увеличилась в два раза и затронула 29% населения.

Почему данные так разнятся, Завтра твоей страны объяснил автор исследования, научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Олег Мазоль.

Олег Мазоль. Фото: с сайта beroc.by

– Данные Белстата под сомнение не ставлю, но вместе с тем мое исследование действительно показало, что по состоянию на 2016 год количество бедных в Беларуси выросло с 14 до 29%.

Что произошло в 2017 году, сказать не могу, поскольку данных для этого пока нет.

Но исходя из статистики Белстата, которая свидетельствует, что реальные доходы немного выросли, можно прогнозировать и сокращение показателя бедности – однако будет оно незначительным, в пределах 1-2%.

– В чем главное отличие в ваших подсчетах и данных Белстата? Почему показатель оказавшихся за чертой бедности так разнится?

– Официальная статистика использует сравнение доходов с бюджетом прожиточного минимума (он составляет 217,74 рубля – прим.).

Я же использовал подход, основанный на сопоставлении расходов домашних хозяйств и того, какое количество калорий необходимо для каждого члена домашнего хозяйства (взрослого и ребенка – в зависимости от возраста и пола) для обеспечения его нормального функционирования. Использовался международно признанный инструментарий по оценке бедности.

– Как вы считаете, какие есть пути выхода из ситуации, когда значительная часть населения оказалась за чертой бедности?

– Думаю, без реформ невозможно обеспечить долгосрочный рост благосостояния граждан и соответственно снижения бедности в стране.

Вместе с тем люди должны больше ориентироваться на себя, и не ждать, что госпредприятия снова станут эффективно работать и обеспечат рост благосостояния. По всей видимости, экономика будет расти в пределах 1-2% в год, правительство предполагает, что в 2018 году реальные располагаемые доходы населения вырастут на 3,2%, но любой дополнительный стресс в экономике может привести к еще большему обнищанию населения.

Одна из базовых мер по помощи людям, оказавшимся за чертой бедности, – увеличение пособия по безработице.

— И как тут можно обойтись без бюджетных средств?

— С помощью привлечение прямых иностранных инвестиций. Но не для открытия и переноса «грязных» производств, как происходит теперь (Светлогорский ЦКК, аккумуляторный завод под Брестом), а для создания инновационных предприятий, выпускающих продукт с большой добавленной стоимостью.

Зная о создании новых эффективных рабочих мест, люди могли бы планировать свою переподготовку и получение новой квалификации, заниматься самообразованием.