Анлайн-дадатак да газеты "Народная Воля"

Архіў
газеты
23:14 18 студзеня 2018, чацвер
EUR 2.441USD 1.9963RUR(100) 3.5286
Мiнск
weather
-1.3

Анлайн-дадатак да газеты
"Народная Воля"

Архіў
газеты
У свеце

Москва прокомментировала принятый Радой закон о реинтеграции Донбасса: Чревато опасной эскалацией

Министерство иностранных дел России заявило, что Украина принятием закона о реинтеграции Донбасса "хоронит" минские соглашения и нормандский формат.
20:36 18 студзеня 2018
36
Памер шрыфта
Фото: Ana Paula Hirama/Flick

Таким образом в Москве отреагировали на признание РФ в Украине агрессором.

Российская сторона обвинила Киев в подготовке к силовому сценарию и планах «задействовать вооруженные силы против мирного населения на всей территории страны, и необязательно только на юго-востоке».

«Мы являемся свидетелями создания ситуации, чреватой опасной эскалацией на Украине с непредсказуемыми последствиями для всеобщего мира и безопасности», — подытожили в ведомстве Сергея Лаврова.

18 января депутаты Верховной Рады приняли закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». Инициатива собрала 280 голосов из 226 необходимых.

В новом законе о восстановлении контроля над Донбассом, в частности, Россия определена как страна-агрессор и вводится право Украины на самооборону, а территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей признаны оккупированными. Закон также расширяет возможности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Крынiца: Новое Время
Тэмы:, ,
Каб мець магчымасць прачытаць цікавыя і актуальныя артыкулы, купляйце PDF-версію газеты!
Хуткая аплата праз смс-сервіс
Купiць PDF-версiюДаведацца больш

Чытайце таксама
Культура
17 студзеня 2018
чытаць далей

У Калініградзе з’явіцца вуліца Францыска Скарыны
Падчас Сёмага з’езда беларусаў свету, які праводзіла Згуртаванне “Бацькаўшчына” ў Мінску ў ліпені 2017 года, з ініцыятывы сяброў Калінінградскага Таварыства беларускай культуры і яго старшыні Ігара Ша
У свеце
16 студзеня 2018
чытаць далей

США обнародуют новый санкционный список россиян 29 января
Точное число граждан России, подпавших под новые санкции Вашингтона, пока неизвестно. Соответствующий доклад будет опубликован в конце января.
Грамадства
16 студзеня 2018
чытаць далей

Российскую курятину признали опасной для жизни
Тест провалили практически все популярные марки.