Москва прокомментировала принятый Радой закон о реинтеграции Донбасса: Чревато опасной эскалацией

Таким образом в Москве отреагировали на признание РФ в Украине агрессором.

Российская сторона обвинила Киев в подготовке к силовому сценарию и планах «задействовать вооруженные силы против мирного населения на всей территории страны, и необязательно только на юго-востоке».

«Мы являемся свидетелями создания ситуации, чреватой опасной эскалацией на Украине с непредсказуемыми последствиями для всеобщего мира и безопасности», — подытожили в ведомстве Сергея Лаврова.

18 января депутаты Верховной Рады приняли закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». Инициатива собрала 280 голосов из 226 необходимых.

В новом законе о восстановлении контроля над Донбассом, в частности, Россия определена как страна-агрессор и вводится право Украины на самооборону, а территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей признаны оккупированными. Закон также расширяет возможности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.