Минский таксист за перевозку иностранцев к границе приговорен к трем годам лишения свободы

Такое наказание 47-летнему минчанину назначил суд Оршанского района и Орши, сообщает БелаПАН со ссылкой на Государственный пограничный комитет Беларуси.

У таксиста была предварительная договоренность с одним из бывших пассажиров — организатором канала нелегальной миграции — о том, что по просьбе последнего он будет оказывать услуги по перевозке иностранцев за вознаграждение. Так, минчанин в марте 2017 года взялся за перевозку двух граждан Пакистана из Минска до Москвы. Но увидев, что в их паспортах отсутствуют российские визы, он согласился довезти их в Дубровенский район — до границы с Россией. Пассажиры передали за оказанные услуги 1.000 долларов США, часть из которых таксист по сговору отправил банковским переводом организатору в Украину.

В ходе следствия выяснилось, что иностранные граждане прибыли в Беларусь на законных основаниях, получив приглашение на учебу от Гродненского государственного аграрного университета в 2016 году. Но в результате разбирательства стало известно, что их основной целью была Германия, куда выходцы из Южной Азии незаконно собирались направиться с территории России.

Свою вину минчанин признал полностью.