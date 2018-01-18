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Гибель Вики Попчени: суд хочет переложить вину на осужденных?

18 января в 10 утра Молодечненский районный суд продолжит рассмотрение иска Олега Попчени о компенсации морального вреда за гибель своей дочери, 13-летней Виктории Попчени.
7:59 18 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Фото: google.by

В 2017 году руководство молодечненской школы № 11 отправило учеников 8-го класса собирать урожай в ОАО «Восток-Агро». Выезд на картошку закончился трагедией – под колесами самосвала погибла 13-летняя Виктория Попченя. Водителя осудили на 3 года «химии».

Учительниц Ольгу Завадскую и Ирину Апанасевич, обвиняемых в ненадлежащем исполнении обязанностей, суд Молодечненского района приговорил к 2 годам ограничения свободы без направления в место заключения и к штрафу в размере 100 базовых величин.

21 декабря 2017 года отец Олег Попченя подал иск о возмещении морального вреда к трем юридическим лицам: ОАО «Восток-Агро», ОАО «Холхлово» и отделу образования, спорта и туризма молодечненского райисполкома. Однако судья Игорь Гаранович включил в список соответчиков уже осужденных учителей и водителя. Отец и представитель семьи в суде юрист профсоюза РЭП не согласны с таким подходом: осуженные учителя и водитель уже настрадались, речь идет об ответственности юридических лиц. Моральный вред оценен в 50 тысяч белорусских рублей.

— Прошло уже два судебных заседания по делу. В качестве соответчиков привлечено очень много людей — как со стороны суда, так и со стороны ответчика в качестве ответной реакции, — сообщил «Народнай Воле» представитель истца Юрий Беляков, правовой инспектор профсоюза РЭП. — По ходу процесса понятно, что суд планирует возложить всю ответственность на людей, которые уже осуждены по уголовному делу: двух учительниц и водителя, который по неосторожности и задавил девочку. Ни истец Олег Попченя, ни мы не согласны с таким подходом; мы считаем, что ответственность должны нести только юридические лица: ОАО «Восток-Агро», на поле которого погибла девочка, ОАО «Холхлово», которому принадлежал МАЗ, наехавший на Вику Попченю, и отделу образования, спорта и туризма Молодечненского райисполкома. Мы хотим того, чего и родители девочки.

Почему родители хотят привлечь к ответственности юридические лица?

— Исполком призывал хозяйства и РОНО обеспечить безопасность условий труда. Они обязаны были всех работников, в том числе и командированных водителей, проинструктировать. Но на предыдущем судебном заседании инженер по технике безопасности, который работает в «Восток-Агро», откровенно признался, что никто никого не инструктировал. Их никто не обязывал. В результате бригадир и бывший директор ОАО «Восток-Агро» стали соответчиками по делу. Равно как и председатель Молодечненского райисполкома Александр Яхновец, председатель РОНО Инна Драпезо и другие ответственные лица, — отмечает Юрий Беляков. — Мы хотим предотвратить подобные трагедии в будущем. Техника безопасности крайне важна, она написана кровью людей. Печально, что в данном случае она написана ценой жизни девочки. Но нарушения виновные должны понести наказание. Учителя с водителем и так достаточно наказаны, должны ответить и юридические лица.

Почему моральный вред оценен в 50 тысяч рублей? Юрий Беляков говорит, что цифра взялась не с потолка — уже есть прецедент, которым государство оценило жизнь своего гражданина:

— Цена человеческой жизни в Беларуси, оказывается, определена. Страховые компании выплачивают до 4 тысяч евро — на похороны и так далее. Государство оценивает человеческую жизнь в 17,5 тысяч долларов — именно столько государство выплатило родным Игоря Птичкина, который погиб в следственном изоляторе. Мы взяли среднюю сумму, чуть увеличили — получилось 25 тысяч долларов, — отметил Юрий Беляков.

Аўтар: Юрий Орехов 
Крынiца: Народная Воля
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