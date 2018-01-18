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Дело Вики Попчени: суд намерен вынести решение в отсутствие отца погибшей

19 января в 16 часов суд Молодечненского района планирует вынести решение по иску о компенсации морального вреда, который нанесла гибель Виктории Попчени. Пикантность ситуации в том, что истец, отец девочки, отказался от части иска.
18:28 18 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Родители девочки Олег И Юлия Попчени, фото Kraj.by

18 января судья Игорь Гаранович суда Молодечненского района продолжил рассмотрение иска Олега Попчени о компенсации морального вреда, нанесенного гибелью дочери Виктории Попчени на уборке картошки. Моральный вред отец оценил в 50 тысяч рублей.

Олег Попченя предъявил иск трем юридическим лицам, по его мнению, виновным в гибели его дочери: ОАО «Восток-Агро», на поле которого погибла девочка, ОАО «Холхлово», в котором работал водитель, осужденный за наезд на ребенка, и отделу образования, спорта и туризма Молодечненского райисполкома, пославшему девочку на уборку картошки. Однако судья Игорь Гаранович своим решением включил в список соответчиков уже осужденных учителей и водителя.

Сегодня Олег Попченя и его представитель в суде юрист профсоюза РЭП Юрий Беляков предприняли ряд неудачных попыток вернуться к первоначальному иску — предъявить претензии трем юридическим лицам.

Мы заявляли ходатайство о возвращении к первоначальному иску — взыскать моральный вред с трех юридических лиц; судья отклонил ходатайство. Мы написали заявление, что отказываемся от иска в части привлечения к ответственности физических лиц — судья не вынес решение по нашему заявлению, — сообщил «Народнай Воле» Юрий Беляков. — Судья объявил перерыв, провел прения сторон и объявил, что завтра в 16 часов вынесет решение по делу — в отсутствие истца и меня как представителя. Я предупредил судью: мы видим, к чему клонится процесс, мы не собираемся участвовать в этом действии. И мы с Попченей покинули зал суда. Судья должен был прекратить судебное заседание, но не сделал этого.

Тем самым судья нарушил Гражданский процессуальный кодекс, считает Юрий Беляков:

Ни я, ни Попченя не писали заявление о рассмотрении дела в наше отсутствие. Судья на свое усмотрение закончил следствие и пошел выносить решение. Нарушение процедуры судебного рассмотрения ведет к отмене судебного решения, так гласит Гражданский процессуальный кодекс. Истец сам выбирает ответчиков, предъявляет к ним определенные иски — судья является только нанятым арбитром.

Аўтар: Юрий Орехов 
Крынiца: Народная Воля
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