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Навука

Белорусские ученые создали опытное производство композитов для 3D-печати

Институт химии новых материалов Национальной академии наук (НАН) создал опытное производство композиционных материалов на основе термопластов белорусского производства, которые можно использовать для трехмерной печати, сообщает пресс-служба Госкомитета по науке и технологиям (ГКНТ).
8:10 18 студзеня 2018
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Производство создано в рамках государственной программы инновационного развития Беларуси на 2016—2020 годы, пишет БелаПАН.

По мнению председателя ГКНТ Александра Шумилина, этот проект позволит «разработать не только рецептуры, но и технологию получения расходных материалов для 3D-печати», а также «освоить малотоннажное производство собственно композиционного материала для 3D-печати на базе собственного полимерного сырья».

На VIII научно-производственном семинаре «3D-принтеры: перспективы применения и развития», который прошел 1 ноября 2017 года в Минске в рамках Недели аддитивных технологий, первый заместитель председателя президиума НАН Сергей Чижик заявил, что Беларусь обладает необходимым потенциалом для выхода на мировой рынок как создатель новых расходных материалов для технологии 3D-печати.

«Мы можем выйти не просто с каким-то элементарным однообразным пластиком, который легко поддается термообработке, а со сложными материалами с определенными свойствами — наноструктурными материалами, металлополимерными композитами», — отметил ученый.

На том же форуме руководитель аппарата президиума НАН Петр Витязь высказал мнение, что в Беларуси необходимо создать молодежное конструкторское бюро в области аддитивных технологий.

Крынiца: Naviny.by
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