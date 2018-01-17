Задержан гендиректор агрокомбината «Заря». Подозревают в хищении и взятке

Его подозревают в хищении денег и продукции предприятия. Также руководитель пытался дать взятку сотруднику ГАИ, сообщили в СК.

По материалам дела, гендиректор в ноябре 2017 года украл и вывез на личном авто с территории предприятия более 30 кг продукции на общую сумму более 270 рублей. Его остановил сотрудник ГАИ для проверки документов.

— Чтобы избежать уголовной ответственности за совершенное хищение, обвиняемый намеревался передать инспектору взятку, однако сотрудник милиции отказался ее принимать, — отметила официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.

Похищенную продукцию изъяли и возвратили на предприятие. Позже выяснили, что с мая 2016 года по июнь 2017-го подозреваемый заключил фиктивные договоры подряда на выполнение определенных работ на предприятии с четырьмя гражданами. Работа эта была не выполнена, а деньги на нее — более 30 тыс. рублей — гендиректор взял из кассы якобы для ее оплаты.

Действия обвиняемого квалифицировали как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере, и покушение на дачу взятки. Мужчина находится под стражей. На его имущество наложен арест.

Расследование дела продолжается.

Гендиректором агрокомбината «Заря» с апреля 2015 года является Александр Корнев, бывший председатель СПК «Полыковичи».

ЗАО «Агрокомбинат «Заря» — одно из крупнейших хозяйств Могилевской области с собственной фирменной торговой сетью. Занимается животноводством, выращиванием птицы, сельхозкультур и их переработкой. На агрокомбинате есть свой мини-мясокомбинат по выпуску мясных и колбасных изделий.