В стране появилась первая воздушная ЛЭП на повышенных опорах

Линия протяженностью более 20 км смонтирована на повышенных опорах высотой 61 м. Это первая подобная линия в Беларуси. Такая высота повысит надежность работы линий электропередачи. В экстренных случаях не будет требоваться расширение просеки до безопасных расстояний при падении деревьев. Необходима только технологическая просека для обслуживания линии шириной 15-20 м (в 3-4 раза меньше обычной площади).

Изготовлением проектно-сметной документации занималось РУП «Белэнергосетьпроект». Строительно-монтажные работы выполнило ОАО «Западэлектросетьстрой». При строительстве объекта применены семь решетчатых, металлических оцинкованных опор облегченной конструкции производства ОАО «Западэлектросетьстрой».

Линия «Калинковичи — Дрозды» является одной из двух ВЛ-110 кВ, питающих подстанцию 110 кВ «Дрозды», строительство которой обеспечивает надежное электроснабжение в новых микрорайонах «Дрозды-1» и «Дрозды-2», а также возводящемуся району многоэтажной жилой застройки по улице Нефтестроителей в Мозыре. В дальнейшем линия обеспечит и всю перспективную застройку в северо-западной части города.