Анлайн-дадатак да газеты "Народная Воля"

Архіў
газеты
22:29 17 студзеня 2018, серада
EUR 2.4414USD 1.9953RUR(100) 3.5381
Мiнск
weather
-3.8

Анлайн-дадатак да газеты
"Народная Воля"

Архіў
газеты
У свеце

В Швейцарии создали самые тонкие в мире часы

На Международном салоне высокого часового искусства в Женеве представлены самые тонкие в мире часы с ручным заводом. Их толщина равняется 2 мм, что сопоставимо с толщиной двухфранковой монеты.
18:43 17 студзеня 2018
23
Памер шрыфта

Модель Altiplano Ultimate Concept — это уникальная разработка швейцарской мануфактуры Piaget. Особенность часов в том, что их корпус является одновременно и основанием механизма. Отдельные колесики механизма имеют толщину всего 0,12 мм, хотя в обычных часах она составляет примерно 0,2 мм.

На циферблате нет привычных глазу меток, вместо них время указывает регулируемый штифт спирали баланса часов. Над созданием этих ультратонких и ультраточных механических часов проектировщики, дизайнеры и часовщики ювелирно-часового дома Piaget трудились четыре года.

Данную модель признали революционной в часовом искусстве. Ранее самыми тонкими в мире часами считались Altiplano Ultimate Automatic 910P, разработанные все той же компанией Piaget. Толщина их корпуса не превышала 4,3 мм.

Крынiца: Ежедневник
Тэмы:
Каб мець магчымасць прачытаць цікавыя і актуальныя артыкулы, купляйце PDF-версію газеты!
Хуткая аплата праз смс-сервіс
Купiць PDF-версiюДаведацца больш

Чытайце таксама
У свеце
11 верасня 2017
чытаць далей

В Швейцарии столкнулись два пассажирских поезда
В швейцарском кантоне Ури возле деревни Андерматт столкнулись два пассажирских поезда. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает Tribune de Geneve.
У свеце
21:06
чытаць далей

У Літве стварылі праект, які мусіць супрацьдзейнічаць расійскай прапагандзе
У Літве запрацаваў сайт «Vatnikas» на якім будуць публікавацца дадзеныя тых, хто распаўсюджвае расійскую прапаганду, ілжывую інфармацыю і наогул розным чынам спрабуе маніпуляваць свядомасцю жыхароў Лі
У свеце
19:45
чытаць далей

КНДР и Южная Корея пройдут на Олимпиаде под общим флагом
Северная и Южная Кореи договорились о создании единой женской команды по хоккею на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.