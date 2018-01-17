Анлайн-дадатак да газеты "Народная Воля"

Архіў
газеты
10:27 17 студзеня 2018, серада
EUR 2.4414USD 1.9953RUR(100) 3.5381
Мiнск
weather
-8

Анлайн-дадатак да газеты
"Народная Воля"

Архіў
газеты
Крымінал, здарэнні

В гомельском супермаркете покупатель напал с ножом на других посетителей

На сработавшую кнопку в супермаркете «Алми» на улице Мазурова выехал наряд милиции группы задержания Центрального отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь.
9:26 17 студзеня 2018
9
Памер шрыфта
Фото: newsgomel.by

На месте выяснилось, что мужчина 1970 года рождения в состоянии алкогольного опьянения достал нож и набросился на проходящих рядом троих мужчин. Одному из них испортил верхнюю одежду, другого травмировал в области ягодицы. Нападавшего задержала охрана торгового объекта.

— В супермаркете был задержан гражданин, который из хулиганских побуждений ножом травмировал покупателя магазина, — рассказал старший инспектор Центрального отдела охраны Александр Комаров. — На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, и потерпевший был госпитализирован.Задержанного доставили в Центральный ОВД для дальнейшего разбирательства.

По данному факту Следственным комитетом г.Гомеля возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.339 УК Республики Беларусь (особо злостное хулиганство с применением предмета опасного для жизни и здоровья).

Крынiца: Newsgomel.by
Тэмы:, , ,
Каб мець магчымасць прачытаць цікавыя і актуальныя артыкулы, купляйце PDF-версію газеты!
Хуткая аплата праз смс-сервіс
Купiць PDF-версiюДаведацца больш

Чытайце таксама
Крымінал, здарэнні
15 студзеня 2018
чытаць далей

Руководитель ПМК и его сын обвиняются в крупном хищении имущества предприятия
Начальник Круглянской ПМК и его сын обвиняются в крупном хищении имущества предприятия, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
У свеце
15 студзеня 2018
чытаць далей

Число пострадавших в школе Перми увеличилось до 13 человек
В результате инцидента пострадали 13 человек.
Крымінал, здарэнні
12 студзеня 2018
чытаць далей

Бывший юрисконсульт незаконно приватизировал 10 квартир в Минске
Бывший юрисконсульт филиала одного из открытых акционерных обществ незаконно приватизировал десять квартир в Минске, сообщили в УСК по Минску.