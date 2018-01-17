Мохнатый доктор: как звери и птицы лечат людей

Говорить о пет-терапии как о целебном воздействии животных сложно. Поскольку в дело вступают факторы, трудно поддающиеся учету. Трудно установить, лечит дельфин или само плавание в теплом бассейне, лошадь способствует сокращению парализованных мышц или достаточно имитатора-тренажера, пес помогает аутисту контактировать с окружающим миром или перемена обстановки срабатывает? Нельзя оспорить только то, что от контакта с животными пациентам часто становится легче, равно как и то, что нет лучшего лекарства, чем беззаветная любовь четвероногого друга. Но, увы, эти особенности – не панацея от всех болезней. Тем не менее, по всему миру пет-терапию используют при лечении самых разных заболеваний. От чего же исцеляют мохнатые доктора?

Иппотерапия

У лечения лошадьми, точнее верховой ездой, есть масса преимуществ. Это физическая нагрузка, прогулки на свежем воздухе, тренировка вестибулярного аппарата, разработка парализованных или атрофированных мышц, вибрационный массаж ног, ягодиц и органов малого таза, психологический контакт с разумным и добрым животным. Специально обученные смирные и послушные лошади катают детей и взрослых, позволяют гладить себя и берут из рук еду. Прогулки успокаивают, помогают расслабиться, поднимают настроение и внушают пациентам уверенность в своих силах – ведь они управляют огромным могучим животным. Основоположницей иппотерапии многие называют датчанку Лиз Хартел, двукратную олимпийскую чемпионку по конному спорту, парализованную с раннего детства. Вариант иппотерапии – райттерапия, направленная в основном на позвоночник и восстановление функций мышц – шаг лошади помогает имитировать те нагрузки, которые при ходьбе испытывает человек.

Показания для иппотерапии: душевные болезни (шизофрения, депрессии, аутизм), тяжелые нарушения слуха и зрения, ДЦП, рассеянный склероз, умственная отсталость, девиантное поведение, реабилитация после инсультов, операций и травм.

Дельфинотерапия

Общение с дельфинами – невероятно, прекрасно и удивительно. Доброжелательное, разумное и совершенно не похожее на привычных спутников существо помогает человеку дистанцироваться от тяжелых переживаний, расслабиться и раскрыться, активизирует работу мозга, стимулирует выработку эндорфинов. Версия, что якобы ультразвуковые сигналы дельфинов позитивно воздействуют на мозг, пока что не доказана, но и сбрасывать её со счетов не стоит. Дети с синдромом Дауна, умственной отсталостью, расстройствами поведения и внимания, буквально оживают после сеансов дельфинотерапии. Игры в воде и контакт с дельфинами улучшают состояние маленьких пациентов, иногда – довольно существенно. А взрослым людям беззаботные игры с обитателями моря помогают преодолеть одиночество, разобраться в себе и своих проблемах.

Показания для дельфинотерапии: задержка психического и речевого развития, синдром эмоционального выгорания, реабилитация после тяжелых психологических травм, ампутаций конечностей, ранний детский аутизм, тугоухость и нарушения слуха, легкие формы ДЦП, анорексия и астения.

Канистерапия

Преданная и чуткая собака – самый разноплановый «доктор», возможности четвероногих друзей поразительны. Во-первых это собаки-поводыри, которые не только помогают своим слепым или слабовидящим хозяевам перемещаться по городу, но и становятся им настоящими друзьями, улучшают качество жизни. Во-вторых, конечно же, собаки-психологи, которых используют в работе с детьми – аутичными, агрессивными, асоциальными, с ограничениями восприятия или двигательной активности, пережившими смерть родителей или тяжелую болезнь. В-третьих – собаки-тренеры, побуждающие хозяев к необходимой физической активности при ожирении, сердечных болезнях и астенических расстройствах. В-четвертых иногда собак используют в хосписах, для облегчения состояния умирающих – безмолвная поддержка животного помогает облегчить страдания пациента. В-пятых иногда собаки диагностируют онкологические заболевания у своих хозяев – по мнению ученых они способны отличить некоторые формы рака по запаху. И, наконец, Каштанки и Шарики – лучшие друзья для пожилых, одиноких людей.

Показания для канистерапии: ограничения восприятия (слепота, слепоглухота), аутизм, неврозы и пограничные состояния, шизофрения, депрессия, расстройства памяти, внимания и поведения.

Фелинотерапия

О лечебных свойствах мурок догадывались ещё жрецы в египетских храмах Бастет – богини-кошки. Современные медики солидарны с египтянами. Кошачье мурлыканье ослабляет симптомы мигрени, нормализует кровяное давление и сердечный ритм, предотвращает приступы стенокардии – причем этому даже можно подобрать научное объяснение – кошка мурлычет не только от удовольствия, но и от боли или во время родов, успокаивая, обезболивая и стабилизируя себя. Неудивительно, что на человека ритм и вибрация мурлыканья оказывают сходное действие. Кошки прекрасно снимают стресс, успокаивают, утешают (в том числе маленьких детей), помогают пройти через сложное лечение и принять серьёзный диагноз. Они, как правило, ласковы со стариками, лежачими больными, парализованными и умственно отсталыми людьми, давая больным так необходимое им общество, любовь и тепло. Ложась на больное место, кошки согревают его, а иногда и массируют лапками, работая в качестве живой анестезии.

Показания для фелинотерапии: гипертония, стенокардия, реабилитация после инфаркта, тяжелой операции, хронический болевой синдром любой локализации, депрессии, фобии, ограничение подвижности, деменция, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера.

Обезьяны-сиделки

Удивительный опыт был проведен в 2004 году в США. Двух обезьян-капуцинов выучили на сиделок – вполне профессиональных помощников для парализованных или пожилых больных. Четвероногие медсестры включали и выключали воду и свет, открывали и закрывали двери, безошибочно подавали больным лекарства, разогревали еду в микроволновке и, конечно же, поднимали настроение своим подопечным. Но, увы, воспитать железную дисциплину у капуцинов не удалось – в том же 2004 году в Нью-Йоркском супермаркете разгорелся скандал – обезьяна-сиделка укусила двухлетнего мальчика. По словам хозяина-инвалида, ребенок сам раздразнил животное, однако прецедент, видимо, способствовал свертыванию программы – в 2013 году число обезьян, помогающих беспомощным людям, по-прежнему исчисляется единицами.

Рыбки, птички, грызуны…

По мнению психологов, наблюдение за аквариумными рыбками успокаивает, снимает стрессы и помогает скрасить ожидание, например, в очереди к врачу или стоматологу. Не зря аквариумы с рыбками или ролики, изображающие мельтешение рыбок, используют в германских клиниках.

Певчая птичка или небольшой попугай – прекрасные компаньоны для тяжелобольных, малоподвижных и страдающих нарушением зрения пациентов. Птичий щебет и веселая возня поднимают настроение, наблюдение за пернатым любимцем помогает отвлечься от неприятных ощущений и грустных мыслей.

Хомячки и другие мелкие зверьки непредсказуемы, а вот спокойная, умная декоративная крыса – идеальный домашний любимец и своего рода врач для ребенка с вынужденным ограничением подвижности и сохранным интеллектом. Зверек охотно общается и играет с детьми, помогает скрасить одиночество, ускоряет выздоровление.

Когда зверь не помощник

К сожалению, пет-терапия подходит не всем. Список медицинских противопоказаний довольно широк: аллергия на шерсть, перья, перхоть или слюну животных, туберкулез, инфекционные и воспалительные заболевания кожи и дыхательных путей. При прямом контакте с крупными животными не допустимы эпилепсия, а также склонность к припадкам ярости или гнева. Беременным женщинам перед началом фелинотерапии обязательно надо сдать анализы на токсоплазмоз – если антител нет, общаться с кошками во время беременности опасно. Родителям детей с особыми потребностями, прежде чем начинать пет-терапию, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом и проверить сертификаты центра пет-терапии – в штате должны быть медики, психологи и педагоги.