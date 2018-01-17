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"Народная Воля"

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У свеце

КНДР и Южная Корея пройдут на Олимпиаде под общим флагом

Северная и Южная Кореи договорились о создании единой женской команды по хоккею на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
19:45 17 студзеня 2018
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На церемонии открытия спортсмены двух стран будут маршировать вместе и под одним флагом. На нем будет изображен Корейский полуостров, сообщает агентство Associated Press.

Достигнутое соглашение должен утвердить Международный олимпийский комитет. Ожидается, что окончательное решение будет принято в ближайшие выходные.

9 декабря в приграничной деревне Пханмунджом состоялись первые за два года прямые межкорейские переговоры. По их окончании КНДР заявила, что отправит на Олимпиаду в Южную Корею спортсменов, группу поддержки и делегацию высокопоставленных чиновников.

Крынiца: Радио Свобода
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