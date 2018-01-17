КНДР и Южная Корея пройдут на Олимпиаде под общим флагом

На церемонии открытия спортсмены двух стран будут маршировать вместе и под одним флагом. На нем будет изображен Корейский полуостров, сообщает агентство Associated Press.

Достигнутое соглашение должен утвердить Международный олимпийский комитет. Ожидается, что окончательное решение будет принято в ближайшие выходные.

9 декабря в приграничной деревне Пханмунджом состоялись первые за два года прямые межкорейские переговоры. По их окончании КНДР заявила, что отправит на Олимпиаду в Южную Корею спортсменов, группу поддержки и делегацию высокопоставленных чиновников.