Ирина Точицкая: Несмотря на улучшение бизнес-среды, барьеры для предпринимателей сохраняются

Это один из выводов экспертов Исследовательского центра ИПМ, которые сопоставили пакет документов по либерализации экономики с результатами ранее проведенных опросов малых и средних предприятий по условиям ведения бизнеса в Беларуси.

Документы по либерализации могут стимулировать рост самозанятости

«Принятые документы по либерализации улучшают бизнес-климат и могут сыграть положительную роль. Однако не стоит ожидать быстрого роста вклада малых и средних предприятий в ВВП. Вряд ли по итогам текущего года он заметно возрастет. Для того, чтобы увеличение этого вклада стало заметным, предприятия должны не просто начать работать, необходимо время, чтобы произошла раскрутка собственного дела. Более заметными могут быть изменения, связанные с упрощением процедуры открытия предприятий. Можно надеяться, что рост самозанятости и увеличение числа микропредприятий произойдет довольно быстро», — сказала в интервью Thinktanks.by научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

В исследовании «Новый пакет по либерализации vs потребности белорусского бизнеса: результаты опросов малых и средних предприятий» говорится, что принимавшиеся ранее меры по улучшению бизнес-климата не дали ощутимых результатов с точки зрения роста вклада малых и средних предприятий в экономику. После того как в 2008-2009 годах был сделан акцент на развитии малого и среднего бизнеса, экономические власти не раз ставили задачи по увеличению его доли в ВВП. Изначально предполагалось довести ее до 30%, а в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Беларуси до 2020 года поставлена задача увеличить долю малых и средних предприятий до 50%. «Однако несмотря на проводимую работу и существенное улучшение позиции в рейтинге «Ведение бизнеса» за последние десять лет (38 место в ВБ 2018 по сравнению с 110 в ВБ 2008), Беларусь не смогла добиться ощутимых успехов ни с точки зрения вклада МСП в ВВП, ни в расширение занятости», — сказано в исследовании.

Частный бизнес по-прежнему ощущает высокую налоговую нагрузку и неравную конкуренцию

«Для того, чтобы вклад в экономику рос, нужно не только время, но и целый ряд факторов, причем не все из них связаны с улучшением бизнес-климата. Значительное влияние на возможности роста малых и средних предприятий оказывает макроэкономическая ситуация. Простой пример: для того, чтобы развивать компанию в сфере строительства, необходимо, чтобы у людей было достаточно денег, которые они готовы потратить на покупку или ремонт жилья. Это значит, что перспективы развития бизнеса зависят от покупательской способности населения», — подчеркнула Ирина Точицкая.

Помимо этого, несмотря на улучшения бизнес-среды в последние годы в ходе регулярных опросов предприниматели продолжают отмечать сохранение довольно серьезных барьеров. В частности, представители малого и среднего бизнеса постоянно заявляют о неравных условиях конкуренции государственных и частных компаний, которые сохраняются во многих сферах, включая участие в тендерах, Также предприниматели отмечают неравные условия конкуренции при аренде помещений и в связи с доступом к финансовым ресурсам.

«Довольно сложная ситуация остается и с налогами. По рекомендациям Всемирного банка было сокращено количество налогов и упрощена процедура их администрирования. Однако налоговая нагрузка остается высокой, что с точки зрения предпринимателей является серьезным барьером. Одна из причин сохранения высокого уровня налоговой нагрузки – необходимость уплаты значительных взносов в ФСЗН. Ожидать снижения этих взносов не приходится, учитывая дефицит Фонда социальной защиты населения. Пенсионная реформа на повестке дня экономических властей не стоит: переговоры с МВФ, который настаивал на реформировании пенсионной системы, сегодня заморожены. Между тем, согласно оценкам Всемирного банка, налоги на зарплату в Беларуси одни из самых высоких в регионе. Это приводит к увеличению стоимости рабочей силы и в конечном итоге отражается на себестоимости продукции», — считает Ирина Точицкая.

Проблемы с имплементацией законодательства могут затормозить процесс улучшения бизнес-климата

Эксперт отметила, что согласно опросам малых и средних предприятий, серьезным барьером для развития бизнеса являются плохо функционирующие институты. Поэтому очень важно то, как на практике будут реализовываться положения Декрета №7 и других документов из пакета мер по либерализации бизнес-среды. Например, в заявленном властями моратории на увеличение налогов четко не оговорено, на что он распространяется и как он будет реализован. Это может позволить увеличивать налоговую нагрузку в обход моратория — к примеру, изменять налоговую базу при сохранении ставки налога. Болезненным вопросом для бизнеса также являются проверки. Поэтому очень важно, как государственными органами будут разработаны критерии оценки степени риска для отбора проверяемых предприятий при проведении выборочных проверок.