Хорошие и плохие симптомы белорусской экономики

Об этом говорится в ежемесячном обзоре «Положение в области экономической безопасности Беларуси» подготовленном BSBlog.

Как отмечается в обзоре, прирост ВВП за январь-ноябрь 2017 года составил 2,2%, а в годовом исчислении по итогам октября-ноября он и вовсе достиг 4,6%.

«Положительную динамику демонстрируют практически все сегменты экономики: рост промышленности за 11 месяцев составил 6,3%, сельского хозяйства 4,1%, розничного товарооборота 3,3%. Увеличились и инвестиций в основной капитал, прирост которых достиг 3,6%. В положительную зону наконец вернулась динамика реальных доходов населения (+0,9% за январь-октябрь), стимулирующая в свою очередь рост внутреннего потребления. Так, в третьем квартале 2017 года потребление домашних хозяйств выросло на 5,5% относительно аналогичного периода прошлого года», — говорится в обзоре. Там же отмечается, что существенный спад наблюдается лишь в жилищном строительстве: ввод в эксплуатацию жилья снизился на 13%, до 3,335 млн. кв. м.

Эксперты BSBlog подчеркивают, что планы на 2018 год у властей также достаточно оптимистичные: в качестве базового сценария запланирован экономический рост на уровне 3,5%, увеличение экспорта на 5,7%, при этом сальдо торгового баланса ожидается практически нулевым (источник). Основой данного достижения должны стать благоприятные внешнеторговые условия, улучшение деятельности и выход на запланированные мощности модернизированных предприятий, оживление малого и среднего бизнеса.

Однако по консенсусному мнению международных финансовых институтов рост ВВП Беларуси остается неустойчивым. Экономика все также остается зависимой от цены на нефть и иные сырьевые товары, что делает ее чрезвычайно уязвимой в случае серьезного изменения ситуации на мировых рынках.

«Существенно ограничивает экономический рост и накопленный внешний госдолг, выросший за год на 21,3% и достигший размера в 16,6 млрд долларов. Растущие выплаты по его обслуживанию (3,7 млрд долларов в 2018 году против 3,4 млрд долларов годом ранее) серьезно ограничивают бюджетные программы правительства. Напряженной остается и ситуация с плохими долгами в экономике, уровень которых к концу года вновь показал небольшой рост и на 1 декабря составил 13% банковских активов», — говорится в обзоре.

По мнению его авторов, не приходится ожидать быстрых результатов и от принятых в конце года либерализационных законов, поскольку заметный эффект от них возможен лишь в среднесрочной перспективе. Объективным же препятствием для стремительного роста ПВТ является ограниченность квалифицированных трудовых ресурсов, решить проблему которых можно лишь за счет иммиграции из ближнего зарубежья (в первую очередь России и Украины).

«Важным фактором замедления экономического роста в среднесрочной перспективе является и негативная демографическая динамика: так, по некоторым расчетам количество занятых в экономике в среднесрочном периоде будет сокращаться на 2% ежегодно. Проблемой остается и токсичный госсектор, даже мягкие рекомендации по преобразованиям в котором власти продолжают игнорировать», — констатируют эксперты.