Ядвигу Поплавскую на пешеходном переходе сбила машина

— Это произошло на переходе возле остановки «Парниково-тепличный комбинат». Я всегда его перехожу с опаской глядя на дорогу, потому что нет светофора. Есть «зебра» и знак «пешеходный переход». Но, к сожалению, я давно убедилась, что многие водители на это не реагируют… — рассказала «Комсомольской правде» Ядвига Поплавская.

Сейчас она находится в больнице со сложным переломом ноги.

— Две машины стояли и ждали, когда я перейду, а третья не остановилась и сбила меня… Единственным утешением в моей плачевной ситуации в связи с переломом ноги, было бы увидеть на этом переходе светофор, который бы принес пользу и спокойствие как водителям, так и пешеходам. Ведь так удобно переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, а не дергаться на «зебре» вперед-назад, высматривая, не несется ли кто-нибудь на тебя. Однажды я встала на проезжую часть вот на таком переходе, гадая: остановится кто-нибудь или нет? О чем вы говорите — никто даже не притормозил!

— Ядвига Константиновна, а как после ЧП повел себя тот водитель? Что с ним?

— Это его ошибка, сейчас с ним разбирается ГАИ, дальше будет видно. Самое главное – я ничего не нарушала, дорога была освещенной, две машины остановились. После случившегося я была в состоянии шока, поэтому через «Комсомолку» хочу поблагодарить тех людей, которые оперативно отреагировали и вызвали машину скорой помощи и ГАИ.