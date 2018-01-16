Анлайн-дадатак да газеты "Народная Воля"

Архіў
газеты
10:08 16 студзеня 2018, аўторак
EUR 2.4374USD 1.9955RUR(100) 3.5403
Мiнск
weather
-14

Анлайн-дадатак да газеты
"Народная Воля"

Архіў
газеты
Спорт

Суд Калифорнии принял сторону Азаренко в деле об опеке над ее сыном

9:58 16 студзеня 2018
2
Памер шрыфта
Фото с сайта belaruspartisan.by

Суд Калифорнии вынес решение в пользу бывший первой ракетки мира белоруски Виктории Азаренко​ по делу об опеке над её сыном, сообщает TMZ. Спортсменка настаивала на том, что дело должно рассматриваться не на родине отца мальчика, в США, а у неё дома — в Беларуси. Суд принял сторону теннисистки. У отца ребёнка Билли Макги есть три недели, чтобы обжаловать решение, сообщает championat.com.

Фото с сайта Прессбол

Напомним, что Азаренко не играет с июля прошлого года, когда Макги, с которым она рассталась после Уимблдона, инициировал судебное дело. Пока не вынесено окончательное решение, ребёнку запрещено покидать Калифорнию. Виктории приходится пропускать Australian Open — 2018, поскольку оставлять сына одного она не захотела.

Тэмы:,
Каб мець магчымасць прачытаць цікавыя і актуальныя артыкулы, купляйце PDF-версію газеты!
Хуткая аплата праз смс-сервіс
Купiць PDF-версiюДаведацца больш

Чытайце таксама
Крымінал, здарэнні
16:59
чытаць далей

Пракурор просіць для выканаўцаў заказнога забойства смяротнае пакаранне
Увесну іх прысудзілі да пажыццёвага зняволення.  
Крымінал, здарэнні
12 студзеня 2018
чытаць далей

Бывший юрисконсульт незаконно приватизировал 10 квартир в Минске
Бывший юрисконсульт филиала одного из открытых акционерных обществ незаконно приватизировал десять квартир в Минске, сообщили в УСК по Минску.
Крымінал, здарэнні
12 студзеня 2018
чытаць далей

Вынесен приговор бывшему заместителю гендиректора ОАО «Молоко»
Суд Первомайского района Витебска вынес приговор по коррупционному делу бывшего заместителя гендиректора ОАО «Молоко». Он признан виновным в систематическом получении откатов от поставщиков, мошенниче