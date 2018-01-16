Семейная пара в Калифорнии держала на цепи 13 детей

Младшему ребенку — два года. Старшему уже 29. Некоторые из них были прикованы цепями к кроватям.

По обвинениям в издевательствах и создании опасной ситуации для жизни детей задержали 57-летнего Дэвида Аллена Турпин и 49-летнюю Луизу Анну Турпин.

Как сообщили в отделении полиции Риверсайд, одной из девочек удалось сбежать из дома в минувшее воскресенье и позвонить в службу спасения с мобильного телефона, который она нашла дома.

По словам полицейских, 17-летняя девушка казалась истощенной и выглядела гораздо младше своих лет — на вид ей можно было дать лет 10.

Прибывшая в дом семьи Турпин полиция увидела шокирующую картину — в полумраке, в дурно пахнущей комнате находились прикованные цепями к кроватям дети. Их родители не могли дать логическое объяснение происходящему.

Дом семьи Турпин находится в калифорнийском городе Перрис, в 95 км к юго-востоку от Лос-Анджелеса.

Семья Турпин на этой фотографии выглядит счастливой. Фото: David-Louise Turpin/Facebook

По словам полицейских, их шокированы тем, что семь из тринадцати детей четы Турпин были в возрасте от 18 до 29 лет.

«Все они явно страдали от недоедания, жили в антисанитарных условиях и грязи», — говорят в полиции.

Сейчас все содержавшиеся в неволе проходят курс реабилитации и лечения в местных больницах.

«Это настолько печально, что в это сложно поверить», — сказал агентству Рейтер главный врач одной из больниц Марк Уффер.

Согласно официальной информации, до переезда в Калифорнию семья Турпин долгое время жила в Техасе. Дэвид Турпин работает инженером в американской военно-промышленной компании Northrop Grumman и получает неплохую зарплату. Однако, как предположили в полиции, поскольку его жена не работает, а взрослые дети не имели возможности учиться и работать, можно предположить, что их потенциальные расходы могли значительно превышать размер дохода.

На личных страницах Дэвида и Луизы Турпин есть несколько семейных фотографий с детьми. Фото: David-Louise Turpin/Facebook

Имя Дэвида Турпина значится в числе должников одной из местных школ, к которой были прикреплены шесть его детей.

Один из соседей задержанных рассказал агентству Рейтер, что семья Турпин жила обособленной жизнью.

«Они относятся к тем семьям, о которых вы ничего не можете узнать. Они никогда не заходили к нам, я никогда не видел, чтобы к ним кто-то приходил. Все, что вы видите, это то, что они выходят из дома, возможно, за продуктами. И все», — рассказал сосед семьи Турпин.

Соседка подозреваемых — 50-летняя Кимберли Миллиган — рассказала газете Los Angeles Times, что ей семья Турпин казалось странной. Ее удивляло, почему дети не выходят на улицу поиграть.

«Я думала, что они учились дома. Ты понимаешь, что что-то не так, но никогда не хочется думать плохо о людях», — говорит она. Она вспоминает, что как-то поздоровалась с одним из их детей, но ребенок посмотрел на нее так, как будто он хотел стать невидимкой.

Дом семьи Турпин на улице Muir Woods Road, 160 ничем не отличается от других таких же опрятных, симпатичных загородных домов в округе.

У дома припаркованы три автомобиля и минивэн. Шторы опущены, одно из окон украшено рождественской звездой.

Дома в этом районе довольно просторные, но находятся достаточно близко друг к другу. Сложно представить, как живущей здесь семье удавалось скрывать столько мрачных секретов.

Соседи сейчас терзают себя вопросами, почему они не заметили, что в доме творилось нечто неладное.

Никто не в состоянии ответить на вопрос, как долго детей держали взаперти, и почему все это случилось.