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Эканоміка

Россельхознадзор вернул 18 тонн рогачевской сгущенки белорусскому отправителю

9:07 16 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Фото: gp.by

Россельхознадзор выяснил, что «груз перевозится в тентованном транспортном средстве, находящемся в неудовлетворительном санитарном состоянии, с нарушением температурного режима, установленного производителем и указанного в имевшемся удостоверении качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также на маркировочных этикетках продукции», сообщает gomel.today.

Также выяснилось, что по адресу, где, согласно документам, осуществлялась погрузка продукции, нет организаций, которым разрешается проводить перевозку товаров с одной страны в другую.

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