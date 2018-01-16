Приедет ли Олег Пролесковский на съезд «Белой Руси»?

«Будет принят новый устав и программа», — проинформировал Тихоненко.
Экс-министр информации Беларуси Олег Пролесковский по-прежнему является не просто рядовым членом РОО «Белая Русь», но и входит в республиканский совет организации (во всяком случае об этом информирует сайт «Белой Руси»). И если он рассчитывает еще, например, вернуться в белорусскую политику, то засветиться на подобном мероприятии было бы весьма неплохо.
Правда, обстоятельства ухода Пролесковского с поста министра до сих пор туманны. В июне 2014 года указом Лукашенко он был освобожден от должности министра информации, о причинах отставки не сообщалось. С тех самых пор о бывшем чиновнике практически ничего не было слышно.
Впрочем, в данном случае совершенно не о Пролесковском речь.
Интересно, кто будет претендовать на роль нового главы «Белой Руси»?
И станет ли после третьего съезда данного объединения в Беларуси на одну политическую партию больше?
Вот что говорил Лукашенко в 2012 году о намерении «Белой Руси» стать партией: «Ну, готова — пусть становится партией, я не против. Наоборот, буду поддерживать, потому что там в основном собираются патриоты. Но я бы не советовал им торопиться. Они действительно могут стать центристской силой, как социалистическая партия во Франции или как социал-демократическая настоящая партия, которой не чужда будет, допустим, частная собственность, но которой будет неприемлемо появление частной собственности в результате дикой приватизации».
Председатель РОО «Белая Русь» избирается на пять лет. Как известно, с 2007 года этот пост занимает Александр Радьков. 3 ноября 2012 года он был переизбран главой организации. Высока вероятность, что на сей раз у «Белой Руси» появится новый лидер.
Известных фамилий среди тех, кто не скрывает членство в организации, немало: начиная от министра здравоохранения Валерия Малашко.
Напомним, что Малашко, получив должность, весьма своеобразно поблагодарил А.Лукашенко за оказанное доверие:«…Назначая меня на должность зампреда облисполкома, вы говорили о том, что мы солдаты вашего войска. Поэтому у меня вообще не возникает никаких сомнений. Если вы видите во мне министра здравоохранения, то я готов».
В списке совета также экс-министр труда, глава избирательного штаба Лукашенко и заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина, награжденная орденом Почета.
Впрочем, вот поименный список республиканского совета РОО «Белая Русь».Не исключено, что Александра Радькова может сменить почти любой из списка, кто, выражаясь словами нынешнего министра здравоохранения, считает себя «солдатом войска» Лукашенко.
г. Минск
|РАДЬКОВ Александр Михайлович
|Председатель РОО «Белая Русь»
|АНДРИЕВИЧ Владимир Владимирович
|член РОО «Белая Русь», Директор УП «Издательство «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки»
|БАТУРА Михаил Павлович
|Заместитель Председателя РОО «Белая Русь», Председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь», ректор УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
|ЕРМАКОВА Надежда Андреевна
|член РОО «Белая Русь», Председатель общественного объединения «Белорусский союз женщин»
|КАЛИТИНА Татьяна Леонидовна
|член Совета Московской районной организации г. Минска РОО «Белая Русь»,заместитель директора по идеологической работе и рекламе ГП «Минскреклама»
|КУНЦЕВИЧ Андрей Александрович
|Председатель Слуцкой районной организации РОО «Белая Русь», директор СУП «Агросервис» ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
|НОВИКОВ Анатолий Николаевич
|член РОО «Белая Русь», Председатель Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов
|ОРДА Михаил Сергеевич
|член РОО «Белая Русь», председатель Федерации профсоюзов Беларуси
|ПАЛЬЧИК Геннадий Владимирович
|член РОО «Белая Русь», председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь V созыва, Председатель Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь
|ПИГАРЕВ Сергей Юрьевич
|заместитель Председателя РОО «Белая Русь»
|ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович
|член РОО «Белая Русь»
|ШАКУТИН Александр Васильевич
|член Президиума РС РОО «Белая Русь», член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, Председатель Совета директоров ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга»
|ШАТЬКО Александр Викторович
|заместитель Председателя РОО «Белая Русь», член Международного Славянского Комитета
|ШИМОВ Владимир Николаевич
|член РОО «Белая Русь», ректор УО «Белорусский государственный экономический университет»
|ЩЕТКИНА Марианна Акиндиновна
|член РОО «Белая Русь», Министр труда и социальной защиты Республики Беларусь
|Брестская область
|ПОЙТА Петр Степанович
|член Президиума РС РОО «Белая Русь», Председатель Брестской областной организации РОО «Белая Русь»,ректор УО «Брестский государственный технический университет»
|ИЛЬНИЦКАЯ Наталия Емельяновна
|член Совета Брестской областной организации РОО «Белая Русь», генеральный директор ООО «Лагуна»
|КОЗИЧ Михаил Михайлович
|член Совета Брестской областной организации РОО «Белая Русь», директор ОАО «Продтовары»
|ЛАЩ Василий Васильевич
|заместитель Председателя Брестской областной организации РОО «Белая Русь»
|САВЧИЦ Александр Васильевич
|член Президиума РС РОО «Белая Русь», член Совета Брестской областной организации РОО «Белая Русь», генеральный директор ОАО «Савушкин продукт»
|СКАКУН Алексей Степанович
|член Совета Брестской областной организации РОО «Белая Русь», директор СПК «Остромечево»
|Витебская область
|БАШМЕТОВ Валерий Степанович
|Член Президиума РС РОО «Белая Русь», заместитель председателя Витебской областной организации РОО «Белая Русь»
|АДАМОВИЧ Дмитрий Николаевич
|Член Совета Новополоцкой городской организации РОО «Белая Русь», помощник руководителя организации ОАО «Нафтан»
|ДЕВЯТОВСКИЙ Вадим Анатольевич
|Председатель Новополоцкой городской организации РОО «Белая Русь», депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
|ПАШКОВИЧ Елена Васильевна
|Член Президиума РС РОО «Белая Русь», член Ушачской районной организации РОО «Белая Русь», начальник районного отдела Фонда социальной защиты населения
|ПОЛУШКИНА Татьяна Геннадьевна
|Председатель Полоцкой городской организации РОО «Белая Русь», директор колледжа УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова»
|ТЕРЕНТЬЕВ Владимир Владимирович
|Председатель Витебской областной организации РОО «Белая Русь», председатель Витебского областного совета депутатов
|ЧЕСНОКОВА Ольга Ивановна
|Член Президиума Витебской областной организации РОО «Белая Русь», проректор по воспитательной работе УО «Витебский государственный технологический университет»
|Гомельская область
|ТЕРЕЩЕНКО
Галина Анатольевна
|Председатель Гомельской областной организации РОО «Белая Русь»
|НАУМЧИК Алла Александровна
|член Президиума РС РОО «Белая Русь», депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь V созыва
|ГОРБАЧЕВ Андрей Алексеевич
|член Совета Гомельской областной организации РОО «Белая Русь», Глава администрации Центрального района г. Гомеля
|ЖИГАРЬ Виктор Александрович
|член РОО «Белая Русь»
|КОТОВА Надежда Алексеевна
|член Совета Гомельской областной организации РОО «Белая Русь», ректор ГУО «Гомельский областной институт развития образования»
|ЛЕБЕДЕВА Светлана Николаевна
|член РОО «Белая Русь», ректор УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
|ЛОПАТИНА Анна Люциановна
|член Совета Гомельской областной организации РОО «Белая Русь», депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь V созыва
|ЧАЯНКОВА Галина Михайловна
|член Президиума РС РОО «Белая Русь», проректор по воспитательной работе УО «Белорусский государственный университет транспорта»
|Гродненская область
|ПЕСТИС Витольд Казимирович
|член Президиума РС РОО «Белая Русь», Председатель Гродненской областной организации РОО «Белая Русь», ректор УО «Гродненский государственный аграрный университет»
|АЛЕКСЕЙ Юрий Марьянович
|Член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству
|ЖУК Игорь Георгиевич
|член Совета Гродненской областной организации РОО «Белая Русь», Председатель Гродненского областного Совета депутатов
|КЛЕПЧА Сергей Михайлович
|заместитель Председателя Октябрьской районной организации г.Гродно РОО «Белая Русь»
|ЛИС Святослав Николаевич
|член Совета Гродненской областной организации РОО «Белая Русь», главный советник председателя Гродненского облисполкома
|КАСПЕР Мирон Брониславович
|Председатель первичной организации РОО «Белая Русь»,
аппаратчик ОАО «Гродноазот»
|ПАСТЕРНАК Владимир Григорьевич
|Председатель Слонимской районной организации РОО «Белая Русь», инженер ПУ «Слониммежрайгаз»
|РЕВЯКО Василий Афанасьевич
|член Совета Гродненской областной организации РОО «Белая Русь», член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель АПК «Прогресс-Вертелишки», Герой Беларуси
|ХОМУТИННИК Григорий Константинович
|заместитель Председателя Гродненской областной организации РОО «Белая Русь»
|Минская область
|ГУМИНСКИЙ Виктор Александрович
|заместитель Председателя РОО «Белая Русь»
|ДОВНАР Вячеслав Иванович
|член Президиума РС РОО «Белая Русь», член Совета Минской областной организации РОО «Белая Русь», председатель правления ООО «Группа «БИТ-Юнион»
|КАЗАК Галина Николаевна
|Председатель первичной организации РОО «Белая Русь», начальник управления образования Минского областного исполнительного комитета
|МАРИЕВ Павел Лукьянович
|член Совета Минской областной организации РОО «Белая Русь», директор научно-технического центра ГНУ «Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси», Герой Беларуси
|ОСМАНОВ Анатолий Абдурахманович
|член Президиума РС РОО «Белая Русь», Председатель Молодечненской районной организации РОО «Белая Русь»
|ХАРИТОНОВА Галина Павловна
|Председатель Минской районной организации РОО «Белая Русь»
|ЧУЙКО Григорий Петрович
|член Президиума РС РОО «Белая Русь», член Совета Минской областной организации РОО «Белая Русь», директор МРУП «Агрокомбинат «Ждановичи»
|Могилевская область
|ШАРШУНОВ Вячеслав Алексеевич
|член Президиума РС РОО «Белая Русь», Председатель Могилевской областной организации РОО «Белая Русь»
|ВАСИЛЕНКО Владимир Николаевич
|член Президиума РС РОО «Белая Русь», председатель постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь V созыва
|МАЛАШКО Валерий Анатольевич
|член РОО «Белая Русь», заместитель Председателя Могилевского областного исполнительного комитета
|МИХЕЕНКО Федор Карпович
|Директор РУП «Служба ведомственного контроля при Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь»
|СИНЯКИНА Ольга Викторовна
|заместитель Председателя первичной организации РОО «Белая Русь», ведущий специалист управления по идеологической работе и кадрам ОАО «Могилевское химволокно»
|ШЕВЧЕНКО Наталья Ивановна
|Председатель Осиповичской районной организации РОО «Белая Русь», начальник отдела образования Осиповичского районного исполнительного комитета