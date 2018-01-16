Приедет ли Олег Пролесковский на съезд «Белой Руси»?

«Будет принят новый устав и программа», — проинформировал Тихоненко.

Экс-министр информации Беларуси Олег Пролесковский по-прежнему является не просто рядовым членом РОО «Белая Русь», но и входит в республиканский совет организации (во всяком случае об этом информирует сайт «Белой Руси»). И если он рассчитывает еще, например, вернуться в белорусскую политику, то засветиться на подобном мероприятии было бы весьма неплохо.

Правда, обстоятельства ухода Пролесковского с поста министра до сих пор туманны. В июне 2014 года указом Лукашенко он был освобожден от должности министра информации, о причинах отставки не сообщалось. С тех самых пор о бывшем чиновнике практически ничего не было слышно.

Впрочем, в данном случае совершенно не о Пролесковском речь.

Интересно, кто будет претендовать на роль нового главы «Белой Руси»?

И станет ли после третьего съезда данного объединения в Беларуси на одну политическую партию больше?

Вот что говорил Лукашенко в 2012 году о намерении «Белой Руси» стать партией: «Ну, готова — пусть становится партией, я не против. Наоборот, буду поддерживать, потому что там в основном собираются патриоты. Но я бы не советовал им торопиться. Они действительно могут стать центристской силой, как социалистическая партия во Франции или как социал-демократическая настоящая партия, которой не чужда будет, допустим, частная собственность, но которой будет неприемлемо появление частной собственности в результате дикой приватизации».

Председатель РОО «Белая Русь» избирается на пять лет. Как известно, с 2007 года этот пост занимает Александр Радьков. 3 ноября 2012 года он был переизбран главой организации. Высока вероятность, что на сей раз у «Белой Руси» появится новый лидер.

Известных фамилий среди тех, кто не скрывает членство в организации, немало: начиная от министра здравоохранения Валерия Малашко.

Напомним, что Малашко, получив должность, весьма своеобразно поблагодарил А.Лукашенко за оказанное доверие:«…Назначая меня на должность зампреда облисполкома, вы говорили о том, что мы солдаты вашего войска. Поэтому у меня вообще не возникает никаких сомнений. Если вы видите во мне министра здравоохранения, то я готов».

В списке совета также экс-министр труда, глава избирательного штаба Лукашенко и заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина, награжденная орденом Почета.

Впрочем, вот поименный список республиканского совета РОО «Белая Русь».Не исключено, что Александра Радькова может сменить почти любой из списка, кто, выражаясь словами нынешнего министра здравоохранения, считает себя «солдатом войска» Лукашенко.

г. Минск