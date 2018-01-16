Премию ученым увеличили почти до 3 тысяч долларов

Практика награждать ученых премией НАН Беларуси давняя. Еще в 1991-1992 годах Президиум Национальной академии наук Беларуси принял решение об учреждении премий Национальной академии наук Беларуси за лучшую научную работу, лучшую научную работу молодых ученых и лучшую студенческую научную работу. С 1995 года к участию в конкурсе стали приглашать не только ученых Академии наук, но и исследователей всех научных организаций и вузов страны. Премия присуждалась раз в 2 года. Размер премии за лучшую научную работу составлял 150 базовых величин, лучшую научную работу молодых ученых – 60 базовых величин, лучшую студенческую научную работу – 40 базовых величин.

В 2013 году премии за лучшую научную работу были удостоены 14 научных работ, в 2015 — 12. Чаще всего это были труды авторских коллективов, состоящих из трех человек. Т.е. можно предположить, что если премию (150 б.в.) ученые делили между собой поровну, то каждый отмеченный академией ученый получал премию в размере 50 базовых величин. Сумма небольшая. Например, в 2015 году 50 базовых величин составляли менее 500 долларов.

2017 год в Беларуси был объявлен Годом науки. Состоялся II съезд ученых, в преддверии которого ученые открыто говорили о проблемах: кадровом дефиците, маленьких зарплатах, отсутствии мотивации у талантливой молодежи идти в науку. Выступая на съезде, Александр Лукашенко пообещал поручить правительству решить проблемные вопросы научной деятельности в стране — систему финансирования, оплату труда ученых, стимулирующие факторы и другие. «Надеюсь, что это придаст новый импульс вашей работе. Ведь задачи впереди очень ответственные», – заметил глава государства. И в конце года появился указ А.Лукашенко «Об оплате труда работников бюджетных научных организаций», согласно которому тарифные оклады работников бюджетных научных организаций должны повыситься до 300%.

Еще раньше Академия наук пересмотрела свое положение о присуждении премий НАН. Как отмечалось официально, «в целях поддержки оптимизации количества премий за научные достижения». Теперь Национальной Академии наук присуждается семь премий: три премии в области физики, математики, информатики, физико-технических и технических наук; три премии в области биологии, химии, медицины, аграрных наук и наук о Земле; одна премия в области гуманитарных и социальных наук. Размер премии увеличен до 250 базовых величин. На данный момент это около 6 тысяч рублей, или около 3 тысяч долларов по курсу.

Что касается премии за лучшую научную работу молодых ученых и лучшую студенческую научную работу, то в новом положении об этом ничего не сказано. Возможно, они, как и раньше, будет присуждаться раз в 2 года и в том же размере. Что касается премии НАН, то конкурс работ, выдвинутых на получение этих премий, с 2017 года будет проводиться ежегодно.

Лауреатов премии 2017 года – двадцать.

Например, в области медицины премии удостоены известные в Беларуси врачи – ведущий микрососудистый хирург страны, завкафедрой БелМАПО, профессор Владимир Подгайский, онколог, директор Института физиологии, член-корреспондент НАНБ Иосиф Залуцкий, а также завкафедрой БелМАПО, доцент Александр Жуковец. В области гуманитарных и социальных наук премия присуждена ведущему научному сотруднику Института истории, кандидату наук Андрею Метельскому и доценту Витебского государственного университета Татьяне Бубенько.

Премию ученым вручат в канун Дня белорусской науки, который традиционно отмечается в последнее воскресенье января.

Стоит отметить, что Академией наук предусмотрены и иные премии ученым.

С 2014 года НАН Беларуси совместно с российским Алферовским фондом вручает премии молодым ученым. С 1998 года ежегодно российским и белорусским ученым присуждается премия имени академика В.А. Коптюга НАН Беларуси и сибирского отделения РАН. Раз в два года белорусская, украинская и молдавская Академии наук определяют лауреатов трех премий — в области естественных, технических и общественно-гуманитарных наук. Также с 2003 года НАН Беларуси раз в три года отмечает премией лучшую научную работу (цикл работ) в области физико-математических наук и раз в два года в области в области тепло- и массообмена.

Не хотелось бы проводить никаких параллелей. Но, например, победители конкурса для молодых ученых 2017 года, которые определяет НАН Беларуси совместно с Алферовским фондом, получат премию в размере около 2,5 тысяч долларов каждый. Этих ученых двое — старший научный сотрудник Института физики НАН Беларуси Александр Михалычев и младший научный сотрудник химического факультета БГУ Евгений Бондаренко. В то же время минимальный размер стипендии молодых и одаренных спортсменов, которых ежегодно определяет Президентский спортивный клуб, в 2017 году составил 1.896 рублей (тысячу долларов) в год, а максимальный – 18.240 рублей или почти 10 тысяч долларов. Всего в 2017 году стипендию Президентского клуба получали 210 перспективных спортсменов и тренеров-преподавателей.