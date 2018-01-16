Местные власти проведут массированную атаку на неучтенную недвижимость

В конце 2017 года Комитет государственного контроля провел проверку Щомыслицского сельисполкома Минского района на предмет учета объектов недвижимости, построенных гражданами на своих участках. Речь идет о тех строениях, которые построены, но не введены в эксплуатацию официально. Это жилые и дачные дома, хозяйственные постройки, гаражи.

Принятые в эксплуатацию и учтенные в Национальном кадастровом агентстве строения, все оценены и на них начисляются налоги на недвижимость. Здесь проблемы нет.

Совсем другая ситуация со строениями, которые не поставлены на учет. Речь идет не только о полноценных объектах недвижимости, которые используются владельцами, но также о незавершенных строительством жилых домах, где есть фундамент, стены и крыша. Согласно законодательству, они также подлежат оценке с целью исчисления налога на недвижимость. При этом сельисполкомы должны обследовать свою территорию, выявлять такие объекты и составлять списки на оценку.

Как сообщил Комитет государственного контроля в своем ведомственном журнале «ГК», проведенная проверка показала, что последние два года в Минском районе не только Щомыслицский, но и другие сельисполкомы не проводили обследование своих земель и не составляли списки на оценку объектов недвижимости. По данным КГК, такая ситуация почти наверняка характерна для всей страны.

После проверки КГК, в Минской области было выявлено более 6 тыс. жилых домов, которые уже были построены, но не приняты в эксплуатацию. На них было начислено 46,7 тыс. рублей налогов. Однако жилые дома в Минской области — это только начало.

В 2018 году местные власти по всей стране должны провести массовое обследование своих территорий с целью выявления неучтенных объектов недвижимости, их оценке и доначисления налогов. Это не только жилые дома, но и дачи, гаражи, различные хозяйственные постройки. Все, что не учтено, будет внесено в список на оценку и начисление налогов.

Кроме того, налоговой инспекции уже дано указание проверить полноту уплаты налогов владельцами учтенной недвижимости. Иными словами, в 2018 году власти серьезно намерены, наконец, навести порядок с учетом частной недвижимости и уплатой на нее налогов.