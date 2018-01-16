Иностранный IT-бизнес уже настойчиво стучится в белорусские двери

Интерес начал проявляться уже в конце прошлого года, когда Александр Лукашенко анонсировал, а затем и подписал «революционный» документ, направленный на «построение IT-страны». Беларусь первой в мире создала правовые условия для комплексного регулирования бизнеса на основе технологии блокчейн: криптовалют, ICO, смарт-контрактов.

«Заметный тренд последних недель [2017] года — волна регистраций доменов .by, связанных с блокчейн-технологиями и криптовалютами. Их за декабрь в hoster.by зарегистрировано более 90 штук (30 доменных имен со словом сoin, 22 — сrypto, 17 — bitcoin, 9 — mining, 8 — token и 4 — blockchain). Для сравнения, в январе 2017 интерес к таким доменам был нулевым, затем до декабря держался на уровне 5-15 регистраций в месяц», — говорится в сообщении белорусского хостинг-провайдера hoster.by по итогам 2017 года.

Этот тренд продолжается и в первые недели этого года. «Если брать текущие дни, то спрос еще есть», — сказала корреспонденту Naviny.by представитель hoster.by.

В Парке высоких технологий говорят, что к ним «очень много звонят и прощупывают почву».

«У нас пока просто нет правовых оснований для приема документов, потому что декрет вступает в силу только с 28 марта, поэтому пока просто ведем разъяснительную работу и формируем внутренние документы по рассмотрению бизнес-проектов», — рассказал Naviny.by консультант ПВТ.

По его словам, к ним обращаются как белорусские компании и физические лица, так и зарубежные. Они интересуются, например, можно ли зарегистрировать в ПВТ иностранную компанию, какие документы необходимы для регистрации, задают вопросы касательно новых видов деятельности резидентов ПВТ: криптобирж, криптообменников, майнинга.

«После ознакомления с декретом у потенциальных заявителей возникают кое-какие вопросы, поэтому звонят и уточняют. Мы высказываем им свое видение тех либо иных проблемных моментов», — сказали Naviny.by в ПВТ.

Обращения поступают также к юридической фирме «Алейников и партнеры», специалисты которой принимали участие в разработке декрета. В основном их спрашивают про криптовалюты, майнинг и регистрации в Парке высоких технологий.

«География запросов — самая широкая: Бразилия, Австралия, Индия, Израиль, Россия, Украина, Япония. В основном, интересуют криптовалюты и майнинг», — рассказали в юридической фирме.

Параллельно правительство ведет разработку нормативно-правовых актов для реализации положений IT-декрета.

Например, Национальный банк отвечает за вопросы, связанные «с установлением требований к правилам внутреннего контроля банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности».