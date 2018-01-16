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Крымінал, здарэнні

Белорусские пограничники задержали дрезину-беспилотник (видео)

Необычное средство передвижения нелегальных товаров сбило с рельсов сотрудника пограничной службы.
18:55 16 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Скриншот с видео

Мини-поезд, который ехал 11 января с литовской стороны границы, зафиксировала автоматическая система видеонаблюдения.

Пограничный наряд остановил импровизированную металлическую тележку в 200-х метрах от белорусско-литовской границы. Беспилотная тележка была изготовлена кустарным способом, внешне похоже на дрезину в миниатюре. Ее приводил в движение электродвигатель, питаемый двумя аккумуляторами. На раме растянута сетка для перевозки контрабанды — например, ящиков с сигаретами.

В Пограничном комитете полагают, что контрабандисты испытали дрезину для «разведки» местности и новой трассы. Однако новый метод переправки нелегального товара оказался провальным, сообщает gpk.gov.by.

Вполне вероятно, что дрезина возвращалась в Беларусь после успешной переброски — Литва является стандартным направлением белорусских контрабандных сигарет.

Сейчас проводятся оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности на границе.

Крынiца: Белсат
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