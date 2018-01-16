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Спорт

Арина Соболенко завершила выступление на Australian Open, уступив 17-й ракетке мира

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не вышла во второй раунд Australian Open.
20:30 16 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Фото с сайта belta.by

В начале сегодняшнего поединка Арина, находящаяся на 66-й позиции в мировом рейтинге, уступила 17-й ракетке планеты австралийке Эшли Барти 3 гейма подряд. Только после этого Соболенко собралась и сначала догнала соперницу, а затем вырвала победу на тай-брейке — 7:6 (7:2). Во второй партии Барти взяла реванш — 6:4, а затем в решающем сете она также была сильнее со счетом 6:4.

Завтра в состязаниях женских пар Соболенко вместе с россиянкой Вероникой Кудерметовой встретится с интернациональным дуэтом Сорана Кирстя (Румыния) / Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).

Еще одна белоруска Александра Саснович (56-й номер рейтинга WTA) уверенно победила американскую теннисистку Кристину Макхейл (73) — 6:3, 6:2. Следующей соперницей Александры будет хорватка Мирьяна Лучич-Барони (30), обыгравшая Шелби Роджерс из США (67) — 7:6 (8:6), 5:7, 6:2.

Крынiца: БЕЛТА
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