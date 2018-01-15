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Грамадства

Зима отступает. Погода начнет меняться

Некомфортная погода со снегом и порывистым ветром ожидается в Беларуси на текущей неделе.
13:56 15 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Фото: БЕЛТА

«Антициклон, благодаря которому в Беларуси установилась морозная погода, уходит на Поволжье, и на этой неделе на погоду в стране усилится влияние атлантических циклонов, смещающихся с Западной Европы. Погода начнет меняться. Атмосферные фронты принесут снег, который будет сопровождаться метелью и порывистым ветром. Несмотря на то, что морозы ослабеют, из-за порывистого ветра будет некомфортно», — пояснили в Гидромете.

Во вторник, 16 января, погоду будет определять периферия антициклона, так что будет еще без существенных осадков. Усилится ветер и днем по западу Беларуси ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью понизится до 8 — 14 градусов мороза, днем будет от минус 2 по юго-западу до минус 10 по северо-востоку страны.

В середине недели ожидается изменение погодных условий.

В среду, 17 января, атмосферные фронты обусловят на большей части территории страны снег, метель. Ночью и утром во многих районах, днем по северо-восток ожидается сильный порывистый ветер. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха ночью составит 6 — 11 градусов мороза, по юго-западу страны мороз ослабеет до 3 — 5 градусов ниже нуля, во второй половине дня ожидается от минус 4 до плюс 1.

В четверг, 18 января, в отдельных районах Беларуси пройдет кратковременный снег, на дорогах местами — гололедица. Температура воздуха ночью составит 2 — 7 градусов мороза, днем будет от минус 4 до плюс 1 градуса.

В пятницу, 19 января, очередная система атмосферных фронтов вызовет во многих районах страны снег, днем местами — мокрый снег. Местами также ожидается порывистый ветер и метель. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью составит 1 — 7 градусов мороза, днем будет от минус 3 до плюс 2 градусов.

Крынiца: БЕЛТА
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