Замглавы агрокомбината под Могилевом расстреливал собак на фермах

На территории фермы сельхозпредприятия «Восход» Могилевского района мужчина расстреливал собак. По словам очевидцев, это был руководитель хозяйства Виктор Рябцев. Две собаки получили тяжелые ранения. По факту жестокого обращения с животными милиция проводит проверку. Возможно возбуждение уголовного дела, сообщает телеканал СТВ.

Собаки жили при молочно-товарном комплексе, работники их регулярно подкармливали. Но руководителю предприятия это не понравилось — он расстрелял собак у комплекса, а потом отправился на другую ферму и открыл стрельбу там. Одной из его жертв стала собака местной сотрудницы, которая ежедневно «провожала» ее на работу.

«Я была на рабочем месте, со мной была моя собака, которая постоянно была со мной. Бегала, никто никогда в нее не стрелял, не бил. И тут он спросил: чья собака? Я ответила, что моя собака, пожалуйста, не стреляйте. Он все равно достал ружье и выстрелил», — рассказала животновод ОАО «Агрокомбинат «Восход» Алеся Климовцова.

Пуля попала собаке в шею и задела трахею. Ветеринары не берутся делать операцию, говорят, что 12-летний пес не перенесет наркоз.

Еще одна собака — дворняжка Лукерья находится у волонтеров. Они оплачивают лечение и ищут собаке нового хозяина.

Шестимесячная дворняжка по кличке Лукерья — собака спокойная и терпеливая, неприятные процедуры переносит стойко. Даже такие серьезные медицинские манипуляции: ветеринарам пришлось удалять ей глазное яблоко, в которое попала пуля. Фото: СТВ

Свидетелями жестокой расправы невольно стали почти все работники фермы, но остановить стрельбу никто не смог.

Отстрел собак устроил Виктор Рябцев — молодой исполняющий обязанности директора агрокомбината. В беседе с корреспондентами телеканала он отказался от публичных комментариев, но в личной беседе не отрицал, что стрелял именно он. По его словам, собаки лаяли, да и не место им на молочно-товарном комплексе.

Милиция проводит проверку. Пневматическое ружье изъято и находится на экспертизе. По ее итогам будет приниматься решение, как квалифицировать действия стрелявшего — как административное правонарушение либо как уголовное преступление по статье «Жестокое обращение с животными».